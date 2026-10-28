В Латвии 11 аляскинских маламутов, недавно спасенных от жестоких условий содержания в Дундаге, выставили на публичный аукцион. Победителей определят по предложенной цене, а не по способности обеспечить животным надлежащий уход. Защитники животных опасаются, что собаки могут вновь оказаться в неподходящих условиях.

В начале октября в Дундаге изъяли 41 аляскинского маламута, которых длительное время содержали в неподходящих условиях. На опубликованных кадрах были видны десятки истощенных животных, нуждавшихся в помощи, сообщают Новости ТВ3.

Собак доставили в приюты, где им начали оказывать необходимую ветеринарную помощь и заниматься их социализацией. Однако спустя несколько недель выяснилось, что часть спасенных животных государство намерено продать на публичном аукционе.

На торги выставлены 11 маламутов. И, как выяснили журналисты, главным критерием выбора нового владельца станет размер предложенной суммы.

Почему спасенных собак вообще продают?

Заместитель директора Государственного агентства обеспечения Янис Небарс объяснил, что ведомство действует в соответствии с установленным законодательством порядком обращения с изъятыми животными.

Сначала собаки поступают в приюты. Затем приютам предлагают приобрести их по сравнительно низкой цене, после чего организации могут самостоятельно решать вопрос дальнейшего содержания и передачи животных новым владельцам.

«Нормативные акты предусматривают такой порядок. Сначала животные должны попасть в приют. Мы призываем приюты приобрести их по относительно низкой цене, а затем распоряжаться ими по своему усмотрению», — рассказал Небарс.

Если приют не приобретает животных, их выставляют на публичный аукцион. Именно по этой схеме теперь продают 11 маламутов, спасенных в Дундаге.

«Счастливым обладателем станет тот, кто предложит самую высокую цену»

Журналисты поинтересовались, как государство собирается проверять, смогут ли участники аукциона обеспечить собакам подходящие условия. Оказалось, что Государственное агентство обеспечения не проводит такую оценку.

«В компетенцию агентства не входит оценка новых владельцев собак. У нас нет ни права, ни механизма для оценки хозяев. Счастливым обладателем станет тот, кто предложит самую высокую цену», — пояснил Небарс.

Таким образом, в рамках действующей процедуры победителем становится участник, предложивший наибольшую сумму, независимо от того, насколько он подготовлен к содержанию крупной собаки, нуждающейся в особом уходе.

«Это абсурд! Животных продают, как мясо в магазине»

Руководитель Юглской группы защиты животных Астрида Карклиня резко раскритиковала такой подход. По ее словам, приюты перед передачей животных новым хозяевам обычно выясняют, есть ли у человека необходимые условия, средства и возможности для содержания собаки.

В случае с маламутами из Дундаги такая проверка особенно важна.

«Эти животные не избалованы, они не домашние питомцы. У них проблемы со здоровьем. Необходимо очень тщательно оценивать, кто впоследствии сможет позволить себе содержать такое животное», — подчеркнула Карклиня.

Она считает недопустимым, что на государственном аукционе решающее значение имеет исключительно цена.

«Только цена. Это абсурд! [...] Просто продавать, как мясо в магазине. Покупать по цене мяса», — возмутилась защитница животных.

Дополнительную тревогу вызывает то, что выставленные на продажу собаки не стерилизованы. По мнению Карклини, отсутствие проверки потенциальных владельцев создает риск повторения ситуации, из которой животных недавно пришлось спасать.

«Зачем тогда нужно было спасать животных, изымать их из одного места, если теперь любой желающий может приобрести их и содержать в таких же условиях?» — задается вопросом она.

«Животное — не вещь»: почему закон не защищает собак от повторного риска?

Защитники животных обращают внимание на противоречие между действующим порядком продажи изъятого имущества и принципом, закрепленным в латвийском Гражданском законе: животное не является вещью. По их мнению, при определении дальнейшей судьбы конфискованных собак главным должно быть их благополучие, а не финансовая выгода от продажи.

Автор инициативы «Животное — не вещь» Марта Мацкевича напоминает, что законодательство уже предусматривает необходимость учитывать интересы животных.

«Очевидно, что необходимо учитывать благополучие животного. Есть поправки, согласно которым то, куда попадет животное, должно иметь первостепенное значение по сравнению с наиболее экономически выгодным предложением», — отметила она.

Однако ситуация с маламутами показывает, что при проведении публичных аукционов этот принцип не всегда отражается в практических процедурах.

Кто должен менять правила? Министерства перекладывают ответственность

Журналисты попытались выяснить, какое государственное учреждение отвечает за совершенствование порядка продажи изъятых животных. За разъяснениями обратились в Министерство юстиции и Министерство земледелия.

Оба ведомства указали на Министерство внутренних дел, поскольку именно оно отвечает за регулирование обращения с изъятым имуществом. Кроме того, Государственное агентство обеспечения находится в ведении МВД. Однако Министерство внутренних дел в день обращения отказалось комментировать ситуацию.

В результате вопрос о том, кто и когда должен изменить правила, позволяющие продавать спасенных животных без оценки будущих условий содержания, остается открытым.

Между тем судьба 11 маламутов будет зависеть от результатов аукциона. Защитники животных настаивают, что после спасения из жестоких условий государство должно гарантировать собакам безопасное будущее, а не просто передавать их покупателю, предложившему самую высокую цену.