В четверг, 29 октября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Будет дуть слабый южный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днём воздух прогреется до +8…+13 градусов.

В Риге небо будет преимущественно облачным, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер. Ночью температура воздуха составит около +7 градусов, днём — около +10 градусов.