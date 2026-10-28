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В четверг нас ждет изменение погоды 0 297

Наша Латвия
Дата публикации: 28.10.2026
LETA
Изображение к статье: мальчики под зонтом
ФОТО: pixabay

В четверг, 29 октября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Будет дуть слабый южный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днём воздух прогреется до +8…+13 градусов.

В Риге небо будет преимущественно облачным, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер. Ночью температура воздуха составит около +7 градусов, днём — около +10 градусов.

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#Рига #климат #погода #Латвия #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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