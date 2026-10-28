Заболеваемость гриппом в Латвии на прошлой неделе немного возросла, но остается низкой, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом составила 9,2 случая на 100 000 жителей, что на 15% больше, чем на предыдущей неделе (восемь случаев на 100 000 жителей). Грипп был диагностирован у семи пациентов по сравнению с шестью пациентами неделей ранее.

Шесть пациентов с гриппом были в возрасте от 15 до 64 лет, один - в возрасте старше 65 лет. Среди детей до 14 лет на прошлой неделе грипп не был диагностирован.

Смертей среди пациентов с гриппом или "Covid-19" на прошлой неделе зарегистрировано не было, тогда как неделей ранее была зарегистрирована одна смерть пациента с "Covid-19". В данных мониторинга за эту неделю указан первый в этом сезоне случай смерти пациента с гриппом. Таким образом, в этом сезоне гриппа зарегистрирован один случай смерти пациента с гриппом и два случая смерти пациентов с диагнозом "Covid-19".

С симптомами других острых респираторных инфекций к семейным врачам на прошлой неделе обратились 758 пациентов по сравнению с 997 пациентами на предыдущей неделе. Заболеваемость снизилась на 25,6% - с 1333,7 до 992,3 случая на 100 000 жителей. Также она была ниже уровня, наблюдавшегося в соответствующий период предыдущего сезона.

Заболеваемость этими инфекциями снизилась во всех возрастных группах, но самой высокой по-прежнему была среди детей в возрасте до четырех лет - 5775,6 случая на 100 000 жителей соответствующего возраста по сравнению с 6996,7 случая неделей ранее. Среди детей в возрасте от пяти до 14 лет заболеваемость снизилась с 3176,1 до 2163,4 случая на 100 000 жителей соответствующего возраста.

В возрастной группе от 15 до 64 лет заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась с 923,5 до 704,1 случая на 100 000 жителей соответствующего возраста, а среди жителей в возрасте старше 65 лет - с 461,4 до 335,7 случая.

Из-за пневмонии в амбулаторные лечебные учреждения обратились шесть пациентов по сравнению с 20 пациентами неделей ранее. Заболеваемость снизилась с 26,8 до восьми случаев на 100 000 жителей. Это примерно в три раза меньше, чем неделей ранее, и в пять раз меньше, чем в соответствующий период предыдущего сезона, когда было зарегистрировано 39,7 случая на 100 000 жителей.

Четыре пациента с пневмонией были в возрасте от 15 до 64 лет, по одному - в возрасте от пяти до 14 лет и старше 65 лет.

В десяти больницах Риги и других регионов Латвии, включенных в мониторинг, с тяжелыми острыми респираторными инфекциями находились 165 пациентов. Их доля в общем числе госпитализированных выросла с 3,2% до 3,8%, при этом 82 пациента были в возрасте старше 65 лет.