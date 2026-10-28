Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В одной из рижских кебабных у работника из Индии обнаружили туберкулёз - что за климат! 4 1907

Наша Латвия
Дата публикации: 28.10.2026
LETA
Изображение к статье: работник общепита с туберкулезом

В Риге у гражданина Индии, работавшего в одной из кебабных, выявили туберкулёз. Об этом в среду, 28 октября, сообщила программа LTV «Панорама».

Латвия занимает третье место в Европейском союзе по заболеваемости туберкулёзом. Ежегодно в стране выявляют около 300 случаев этого заболевания.

С начала нынешнего года зарегистрировано 219 случаев туберкулёза, в том числе 16 — среди иностранцев. При этом гражданин Индии, где распространённость заболевания очень высока, пока оказался единственным заболевшим из этой страны.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) начал эпидемиологическое расследование и проверку людей, которые могли контактировать с заболевшим.

В частности, обследование предстоит пройти его коллегам по работе, соседям по квартире и товарищам по учёбе.

При этом в SPKC подчеркнули, что посетителям кебабной, которые ели приготовленную заболевшим сотрудником еду, опасаться заражения через пищу не следует. Туберкулёз передаётся воздушным путём, а не через приготовленные блюда.

Проверку заведения, в котором работал заболевший, начало также Продовольственно-ветеринарное управление (PVD).

Как сообщается, гражданина Индии обнаружили в минувшую пятницу на улице, после чего доставили в больницу.

В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое. Однако не исключено, что причиной тяжёлого состояния является не сам туберкулёз, а возможное употребление запрещённых веществ.

×
#Рига #Индия #заболеваемость #туберкулез #здоровье
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
1
1
5
4
5

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: военные с дроном
Изображение к статье: санитары везут пациента
Изображение к статье: свидание с заключенным
Изображение к статье: мальчики под зонтом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: санитары везут пациента
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Обследование для людей с повышенным риском аневризмы брюшной аорты
Наша Латвия
Изображение к статье: свалка
Наша Латвия
2
Изображение к статье: отопление Эксклюзив!
Наша Латвия
3
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: осенний лист
Наша Латвия
Изображение к статье: санитары везут пациента
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Обследование для людей с повышенным риском аневризмы брюшной аорты
Наша Латвия
Изображение к статье: свалка
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео