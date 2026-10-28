В Риге у гражданина Индии, работавшего в одной из кебабных, выявили туберкулёз. Об этом в среду, 28 октября, сообщила программа LTV «Панорама».

Латвия занимает третье место в Европейском союзе по заболеваемости туберкулёзом. Ежегодно в стране выявляют около 300 случаев этого заболевания.

С начала нынешнего года зарегистрировано 219 случаев туберкулёза, в том числе 16 — среди иностранцев. При этом гражданин Индии, где распространённость заболевания очень высока, пока оказался единственным заболевшим из этой страны.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) начал эпидемиологическое расследование и проверку людей, которые могли контактировать с заболевшим.

В частности, обследование предстоит пройти его коллегам по работе, соседям по квартире и товарищам по учёбе.

При этом в SPKC подчеркнули, что посетителям кебабной, которые ели приготовленную заболевшим сотрудником еду, опасаться заражения через пищу не следует. Туберкулёз передаётся воздушным путём, а не через приготовленные блюда.

Проверку заведения, в котором работал заболевший, начало также Продовольственно-ветеринарное управление (PVD).

Как сообщается, гражданина Индии обнаружили в минувшую пятницу на улице, после чего доставили в больницу.

В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое. Однако не исключено, что причиной тяжёлого состояния является не сам туберкулёз, а возможное употребление запрещённых веществ.