В Риге до 6 ноября продлены ограничения движения в районе Вантового моста и площади Пилс. Из-за реконструкции улицы Торня водители по-прежнему не смогут съехать с моста в направлении площади Пилс (Замковой). По выходным ситуация может осложняться из-за одновременных работ на трамвайных путях возле Национального театра.

В Риге до 6 ноября продлены ограничения движения, из-за которых автомобилисты не могут съехать с Вантового моста в направлении площади Пилс (Замковой площади).

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижское самоуправление, для транспорта закрыт участок площади от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Торня. Ограничения связаны с реконструкцией улицы Торня на участке между улицами Екаба и Арсенала.

До 6 ноября на указанном участке площади Пилс будет закрыто движение автомобилей и ограничено передвижение пешеходов.

Кроме того, ограничения действуют на перекрестке площади и улицы Торня.

По выходным возможны дополнительные заторы

Рижское самоуправление предупреждает, что особенно внимательно планировать поездки следует в выходные дни. В это время работы по реконструкции улицы Торня будут совпадать с ремонтом трамвайных путей, который предприятие Rīgas satiksme проводит возле Латвийского национального театра.

Во время работ на трамвайных путях по выходным движение автомобилей в районе Национального театра организовано только по одной полосе в каждом направлении.

В рабочие дни водителям доступны все четыре полосы — по две в каждом направлении.

Как поясняет самоуправление, работы, требующие сокращения числа полос, специально проводятся в выходные, когда интенсивность транспортного потока ниже.

Тем не менее одновременная реализация двух строительных проектов может привести к замедлению движения в центре Риги и на подъездах к Вантовому мосту.

Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты, закладывать дополнительное время на дорогу и внимательно следить за временными дорожными знаками.

Ограничения на съезд с Вантового моста в направлении площади Пилс, согласно действующему плану, сохранятся до 6 ноября.