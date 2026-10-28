С 3 ноября в Риге изменится организация дорожного движения на Яунциема гатве (Jaunciema gatve). В районе перекрёстка с улицей Рудзу (Rudzu iela) введут новые ограничения скорости. На отдельных участках автомобилистам придётся снижать скорость до 30 км/ч.

Как сообщает Рижское самоуправление, изменения направлены на повышение безопасности пешеходов возле нерегулируемого пешеходного перехода.

Где будут действовать ограничения

Новые ограничения введут на Яунциема гатве вблизи пересечения с улицей Рудзу.

Скоростной режим будет изменён следующим образом:

50 км/ч — на расстоянии 200 метров в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода.

30 км/ч — на расстоянии 100 метров в каждую сторону от этого перехода.

Таким образом, непосредственно перед пешеходным переходом и после него будет действовать более строгое ограничение скорости.

Почему решили снизить скорость

Главная цель изменений — сделать пересечение дороги безопаснее для пешеходов.

На нерегулируемых переходах водителям необходимо самостоятельно оценивать дорожную ситуацию и своевременно уступать дорогу людям, переходящим проезжую часть.

Снижение скорости до 30 км/ч позволит водителям иметь больше времени для реакции и уменьшит риск тяжёлых последствий в случае дорожно-транспортного происшествия.

Водителей предупреждают об изменениях

Новый скоростной режим планируется ввести во вторник, 3 ноября.

Рижское самоуправление призывает автомобилистов быть внимательными, следить за установленными дорожными знаками и соблюдать ограничения.

Особую осторожность необходимо проявлять при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу на Яунциема гатве возле улицы Рудзу.