С 3 ноября в Риге изменится организация дорожного движения на Яунциема гатве (Jaunciema gatve). В районе перекрёстка с улицей Рудзу (Rudzu iela) введут новые ограничения скорости. На отдельных участках автомобилистам придётся снижать скорость до 30 км/ч.
Как сообщает Рижское самоуправление, изменения направлены на повышение безопасности пешеходов возле нерегулируемого пешеходного перехода.
Где будут действовать ограничения
Новые ограничения введут на Яунциема гатве вблизи пересечения с улицей Рудзу.
Скоростной режим будет изменён следующим образом:
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50 км/ч — на расстоянии 200 метров в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода.
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30 км/ч — на расстоянии 100 метров в каждую сторону от этого перехода.
Таким образом, непосредственно перед пешеходным переходом и после него будет действовать более строгое ограничение скорости.
Почему решили снизить скорость
Главная цель изменений — сделать пересечение дороги безопаснее для пешеходов.
На нерегулируемых переходах водителям необходимо самостоятельно оценивать дорожную ситуацию и своевременно уступать дорогу людям, переходящим проезжую часть.
Снижение скорости до 30 км/ч позволит водителям иметь больше времени для реакции и уменьшит риск тяжёлых последствий в случае дорожно-транспортного происшествия.
Водителей предупреждают об изменениях
Новый скоростной режим планируется ввести во вторник, 3 ноября.
Рижское самоуправление призывает автомобилистов быть внимательными, следить за установленными дорожными знаками и соблюдать ограничения.
Особую осторожность необходимо проявлять при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу на Яунциема гатве возле улицы Рудзу.
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