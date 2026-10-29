Финансовые проблемы Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша могут обернуться дополнительной нагрузкой на бюджет здравоохранения Латвии. В 2026–2030 годах отрицательное влияние больницы на баланс государственного бюджета оценивается в 36,7 млн евро. Представители других больниц опасаются, что компенсировать эти расходы придется за счет сокращения их финансирования.

Клиническая университетская больница имени Паула Страдиньша (Больница Страдиня) в ближайшие пять лет окажет отрицательное влияние на баланс бюджета общего правительства на общую сумму около 36,7 млн евро. Правительство приняло к сведению соответствующий финансовый прогноз, однако вопрос о том, как компенсировать эти расходы, вызывает опасения у других лечебных учреждений.

Как пишет газета Diena, представляя на заседании правительства информационный отчет о финансовом положении больницы, премьер-министр Андрис Кулбергс заметил: «Это определенно не понравится министру финансов».

Основания для такого замечания были: Министерство финансов первоначально не согласовало документ и 13 октября представило ряд замечаний и уточнений.

Впрочем, во время заседания правительства было отмечено, что большинство разногласий удалось устранить.

Почему больнице не хватает денег

Заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин пояснил, что отрицательный финансовый баланс больницы формируется главным образом по двум причинам.

Первая — действующие тарифы на медицинские услуги, которые не соответствуют фактическим затратам на их оказание.

Вторая — инвестиционные проекты больницы, для реализации которых необходимо государственное софинансирование.

Согласно представленному правительству прогнозу, отрицательное влияние Больницы Страдиня на баланс бюджета общего правительства составит:

Год Сумма 2026 7,43 млн евро 2027 8,60 млн евро 2028 9,70 млн евро 2029 6,37 млн евро 2030 4,54 млн евро Всего 36,64 млн евро

Наибольшая нагрузка прогнозируется в 2028 году, когда отрицательное влияние на бюджет достигнет 9,7 млн евро.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство принимает отчет к сведению, однако финансовые последствия деятельности больницы не должны выходить за установленные бюджетные рамки.

Другие больницы опасаются, что платить придется им

Латвийское общество больниц выразило обеспокоенность возможными последствиями принятого решения. Организация не согласна с утверждением, что финансовые проблемы больницы Страдиньша не затронут другие лечебные учреждения.

По мнению общества, отрицательное влияние на бюджет в размере около 36,7 млн евро уменьшает возможности финансирования всей отрасли здравоохранения.

Если компенсировать эти расходы придется в рамках существующего бюджета Министерства здравоохранения, средства могут быть перераспределены за счет других больниц.

При этом, подчеркивают представители отрасли, остальные лечебные учреждения оказывают оплачиваемые государством медицинские услуги на тех же условиях и сталкиваются с аналогичными проблемами финансирования.

Чтобы исключить такой сценарий, Латвийское общество больниц предложило дополнить протокольное решение правительства отдельным пунктом.

В нем предлагалось прямо закрепить, что меры по компенсации отрицательного влияния Больницы Страдиня на бюджет не будут осуществляться за счет сокращения финансирования других лечебных учреждений.

Однако в окончательную редакцию решения правительства это предложение не вошло. Таким образом, прямой гарантии сохранения финансирования остальных больниц в документе нет.

Предложение пересмотреть тарифы также не поддержали

Еще одно предложение касалось пересмотра системы оплаты медицинских услуг. В протокольное решение предлагалось включить поручение Министерству здравоохранения совместно с Национальной службой здравоохранения и Латвийским обществом больниц до 1 апреля 2027 года подготовить предложения по изменению методики расчета тарифов.

Целью было обеспечить соответствие государственных тарифов реальным затратам на лечение пациентов во всех медицинских учреждениях.

Однако и этот пункт в окончательном варианте решения правительства отсутствует.

В результате вопрос о пересмотре тарифов, которые, по оценке самого Минздрава, являются одной из основных причин отрицательного финансового баланса Больницы Страдиня, остается открытым.

При этом принятие правительством финансового отчета к сведению само по себе не означает выделения больнице дополнительных средств.