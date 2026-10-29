Со 2 по 5 ноября в Риге пройдёт плановая дезинфекция городских водопроводных сетей. В этот период вода из-под крана может приобрести более выраженный запах и привкус хлора.

Несмотря на то что используемая концентрация вещества не представляет опасности для здоровья, жителям рекомендуют временно кипятить воду перед употреблением.

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на муниципальное предприятие Rīgas ūdens.

Когда начнётся хлорирование и сколько оно продлится?

Профилактическая дезинфекция водопроводной сети начнётся в ночь на понедельник, 2 ноября, в 00:00 и завершится в четверг, 5 ноября, в 23:59.

Это будет вторая и последняя плановая дезинфекция водопроводных сетей Риги в 2026 году.

Работы начнутся одновременно на всех насосных станциях Rīgas ūdens. Кроме того, в нескольких местах города будут задействованы мобильные установки для хлорирования.

В компании предупреждают, что в течение этих четырёх дней вода может иметь более сильный запах хлора и небольшой специфический привкус.

Нужно ли кипятить воду?

В Rīgas ūdens подчёркивают, что концентрация хлора, используемая при профилактической дезинфекции, безопасна для здоровья.

Тем не менее в качестве дополнительной меры предосторожности предприятие рекомендует употреблять воду только после кипячения.

Этой рекомендации следует придерживаться не только во время проведения работ, но и в течение 24 часов после их завершения.

Таким образом, кипятить воду для питья и приготовления пищи рекомендуется со 2 ноября до конца 6 ноября.

При этом для бытовых нужд — уборки, стирки и других хозяйственных работ — воду можно использовать без предварительного кипячения.

Что делать с водой для домашних животных и комнатных растений?

Владельцам домашних животных, птиц и декоративных рыбок также стоит учитывать временное изменение состава водопроводной воды.

В компании поясняют, что воду, предназначенную для животных, необязательно кипятить. Однако перед использованием её рекомендуется некоторое время отстаивать в открытой ёмкости.

Дело в том, что хлор является летучим веществом, поэтому при контакте воды с воздухом его концентрация постепенно снижается.

Аналогичным образом рекомендуется поступать с водой для полива комнатных растений.

При этом владельцам аквариумов важно помнить, что простого отстаивания не всегда достаточно для удаления всех обеззараживающих веществ. Для чувствительных видов рыб следует использовать подходящую подготовку воды.

Почему водопровод в Риге необходимо регулярно дезинфицировать?

Общая протяжённость централизованных водопроводных сетей столицы превышает 1500 километров.

При этом средний возраст труб составляет более 45 лет.

В Rīgas ūdens объясняют, что столь масштабная и достаточно старая система требует регулярного профилактического обслуживания.

Главная задача хлорирования — не допустить размножения микроорганизмов внутри трубопроводов и снизить риск микробиологического загрязнения воды.

В компании подчёркивают, что важно обеспечивать качество воды не только на станциях водоподготовки, но и на всём пути её транспортировки до потребителей.

Именно поэтому профилактическая дезинфекция проводится дважды в год — перед тёплым сезоном и после его завершения.

Насколько увеличится концентрация хлора?

Руководитель Объединённой лаборатории контроля качества воды Rīgas ūdens Гунита Кона пояснила, что в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения предельное значение содержания свободного хлора в питьевой воде составляет 5 миллиграммов на литр.

В обычных условиях в Риге этот показатель находится примерно на уровне 0,32 мг/л — почти в 16 раз ниже указанного значения.

Для сравнения, по данным предприятия, концентрация хлора в некоторых европейских городах составляет:

Рим — 0,40 мг/л;

Хельсинки — 0,43 мг/л;

Таллин — 1,1 мг/л.

Во время профилактической дезинфекции в Риге содержание хлора временно увеличат до 4 мг/л.

Таким образом, даже в период хлорирования показатель останется ниже установленного ВОЗ ориентировочного значения.

«Вода может иметь более ощутимый запах и привкус хлора, однако угрозы для здоровья это не представляет», — поясняют в Rīgas ūdens.

Что важно знать рижанам?

Главное изменение, которое заметят жители столицы, — более выраженный запах хлора при использовании водопроводной воды.

В компании подчёркивают, что это ожидаемое следствие профилактической дезинфекции, а не признак аварии или ухудшения качества воды.

Тем не менее жителям рекомендуется соблюдать временные меры предосторожности и кипятить воду, предназначенную для питья.

После завершения работ концентрация хлора в водопроводной сети должна постепенно вернуться к обычному уровню.