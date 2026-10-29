Редакционное задание — распознать перспективы ближайших политических событий в великой стране Свободного Мира — ваш автор начал выполнять в штате Нью-Джерси. Туда меня забросили скандинавские авиалинии, разнообразившие мою командировочную программу так, что мало не покажется.

Кто из нас летит в Копенгаген?

Перед вылетом в загранку заполняешь кучу бланков: регистрация в американской иммиграционной системе ESTA, бронь на Booking.com (денюжка со счета улетает задолго до самого отлета!), билеты на специализированном портале. Там предложили вариант Рига — Копенгаген — Нью-Йорк. Но за пару недель до даты вылета сообщили, что рейс… отменен. Ну ни фига себе! Вы бы не хотели полететь днем позже? Но вот и альтернатива — не аэропорт имени убитого президента Кеннеди, а скромный EWR. Под этим обозначением зашифрован аэропорт Ньюарка, до Манхэттена — 45 минут поездом. Что ж, пусть будет Нью-Джерси.

Чтобы быть на посадке в 6 утра, будильник нужно поставить на 3:30. Тем обиднее, когда по прибытии на контроль безопасности в родном аэропорту натыкаешься на невероятных размеров ринду. Стояли 45 минут, а все потому, что в ранний час работала всего пара ворот. Потом, конечно, ребята и девушки (некоторым было уже крепко за 60) подтянулись. Мне сразу же удалось попасть на бонус — доппроверку со снятием мазков со всех элементов багажа и одежды. Физиологическими отверстиями пока что не заинтересовались — но, убежден, они работают и над этим.

Окрыленный таким специфическим отношением, я не подозревал, что выход на посадку задержится на час, а в сюжете появится еще и развлечение типа «голодные игры».

— Мы не можем взять на рейс всех пассажиров, потому что заболел один член нашей команды, — объявили людям, которые несколько удивились тому, что прошло уже и 6:00, и 6:30. А чемоданы, загруженные в маленький самолетик типа Ту-134, с задними движками, поехали обратно в Ригу!

Так кто же полетит в Копенгаген? Ввиду внезапно возникшего острого дефицита мест напрашивалось решение пропустить вперед женщин с детьми, пенсионеров и инвалидов, а среди прочих совершеннолетних соискателей устроить бои без правил и конкурс красоты. Но все разрешилось рандомной рассылкой мейлов от скандинавской компании, которая по какой-то внутренней логике определила тех путешественников, которые летят, и тех, что сидят и ждут.

Я оказался в числе первых. И вот что узнал: теперь богатая и знаменитая корпорация, хвалящаяся 80 годами безупречного сервиса, для рейсов в Ригу использует ирландского дискаунтера, сдающего свои самолеты в «мокрый лизинг». То есть вместе с экипажем. Ну а в связи с этим, вероятно, парень или девушка с Зеленого острова не выдержали накануне раннего вылета столкновения с латвийским змием аналогичного цвета. Не прошли медкомиссию и были отстранены от обслуживания самолетика Bombardier.

В столице же Датского королевства, точнее, в ее аэропорту Каструп, все было чин-чинарем — A330, в лучшем виде, сервис фантастический, кино на борту. Я взял сразу два американских боевика — «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином и «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо. «Бедная Америка! Как дошла ты до жизни такой?» — навевалась мысль при сравнении жизни при двух республиканских президентах, Эйзенхауэре и Трампе.

Иногда поглядывал в окно. Датчане, наверное, решили напомнить о своем великом прошлом, выстроив маршрут по бывшим и нынешним колониям — Исландии и Гренландии — и войдя в воздушное пространство Нового Света над Канадой, которую, как ни крути, открыл Лейф Счастливый, сын Эрика Рыжего, около 1000 года. Подчеркивая свою крутизну, Страна кленового листа уже сейчас была засыпана снегом. Правда, виднелись синие озера. Чудненько.

Долгая дорога в центр

Семь часовых поясов остались позади, и первое, что подарила Америка, — солнечный день, шикарный вид на небоскребы на фоне океана, усыпанного судами всех размеров. Офицер с латиноамериканской фамилией — точь-в-точь как 18 лет назад — пропустила меня через турникет, задав пару вопросов. И да — очередь на границе США прошла втрое быстрее, чем на проверке в Рижском аэропорту.

Но одно дело прилететь в Ньюарк, а другое — из него выбраться. Довольно муторно получилось: аэропортовый монорельс увез меня прочь от железнодорожной станции; когда же добрался до настоящего вокзала, ждал электричку с полчаса; подошел старый набитый состав и повез вдоль таких же ушатанных эстакад и прочих путейских элементов, которые точно видели и Джона Фицджеральда, и Дуайта Дэвида, и Франклина Делано. Чтоб два раза не вставать по железнодорожному вопросу: представьте перегон латышской электрички между Земитани и Браса. И умножьте раз в 20.

По-настоящему почувствовал я американский шик на Пенсильванском вокзале. Там и классическую музыку на живой виолончели играли, и пассажиры были в большинстве своем местные, неспешные, бесчемоданные. Три прогона на сабвее, минуя икону Таймс-сквер, — и вот тебе Линкольн-центр.

Линкольн-центр ночью — сказка! (Фото автора)

Построенный в начале 1960-х, сей дворец культуры создал вокруг себя и атмосферу соответственную — богемную. В первый же вечер увидел ваш автор обнимающиеся и целующиеся парочки формата девочка-девочка и мальчик-мальчик. Обрадовался тому, что путь мой лежит в учреждение, в самом названии коего есть христианство. Хотя ныне в этих нумерах Библия в шкафчике не лежит.

13 этажей готического минимализма

Как я ни старался сфотографировать свое местопребывание снаружи, получалось все неубедительно. Улочка, одна из западных 60-х улиц, расположившаяся между Бродвеем и Централ-парком, чересчур узка, чтобы выстроить вид этого величественного гибрида церкви и тюрьмы — с арками и башенками. Зданию немногим более 100 лет, хотя выглядит средневеково. Понятное дело, для раннего колониального Нового Амстердама — великовато.

Культурный характер Бродвея символизирует Данте. (фото автора)

Назвать место, которое я выбрал для пребывания в Нью-Йорке, отелем — погрешить против истины. Скорее, это спортивно-молодежная общага, хотя ограничений на возраст тут нету, и вполне возрастные темнокожие мистеры проживают тут, вероятно, по бедности своей. Они уж точно не идут играть в баскетбол или заниматься боевыми единоборствами в профильные залы — хотя для них вполне доступны, например, занятия в гончарной мастерской или уроки рисования. Все это тоже здесь.

Коридоры похожи на какое-то о-очень серьезное учреждение, что подчеркивается винтажным кнопочным телефоном на витом шнуре. Удобства — на этаже. Или мы не скауты? Порой бывает такой облом — подходишь к душевой, а там висит объявление, что в связи с ремонтными работами вода во всем здании отключена до полуночи. Но ничего — мы же еще живем по европейскому времени, что такого — встать часика в два и пошлепать.

А вот с видом из окна повезло. Из него видны сразу: 432 Park Avenue — элегантный тонкий дом с квадратными окнами (426 метров); Steinway Tower — самый узкий небоскреб в мире (435 метров) и Central Park Tower — массивный, стеклянный, с выступающей на вершине короной — самое высокое жилое здание в мире (472 метра).

Улица названа в честь российского эмигранта — основателя американского балета. (Фото автора)

И что самое располагающее — профессиональный бассейн. По величине занимает первое место среди всех отелей, где я жил, кроме сочинской «Жемчужины», но ее вычеркиваем, ибо там к моему приезду тоже отключили воду (морскую!).

Американский же вариант бассейна характеризуется строжайшими правилами: вначале уточни у тренера-спасателя, на какой дорожке можно плавать. Потому лучше прийти к открытию, в 7 утра. Строго обязательна шапочка! А вещи можно оставить в железных ящичках, которые все видели в кино про школы США. Вот только замочек надо приносить свой. Некоторые не думающие о коллективе сэры, видимо, хранят в этих ячейках нечто помимо сланцев. Потому уже с раннего утра подавляющее большинство дверец закрыто, а на стенке — объявление, призывающее немедленно освободить пространство, иначе дужки будут перепилены. Интересно, что найдут: наличные, оружие, наркотики?

О последних отмечу: наш бастион физкультурного юношества, наверное, единственное место на Манхэттене, где не пахнет марихуаной. Запах этот витает повсюду: на улицах, в парках, даже в метро. Создается впечатление, что нью-йоркский мэр Мамдани выпускает пары тетрагидроканнабиола через такие вентиляционные коллекторы — ну, все тоже видели в фильмах. Тому порукой общее расслабленное состояние ньюйоркчан, некоторое нежелание выполнять трудовые повинности. К примеру, молодой и бодипозитивный страж бассейна так и не смог выдать полотенце, сославшись на незнание английского. В его стране Латинской Америки, видимо, это лишняя сущность: вышел из моря и тут же высох.

Триумф геополитики Океании

О том, что в Нью-Йорке на Гудзоне пришвартован на вечном приколе авианосец Intrepid, а на нем — шаттл Enterprise, и сверхзвуковой Concorde — у причала, я знал давно. Но только сейчас логистика совпала: от моего местожительства до культового места американского империализма пешочком было минут 40. Сначала я прошел мрачноватый кирпичный квартал апартаментов, напоминавший про времена «Вестсайдской истории», попробовал покормить белочек бананами из супермаркета Target, а затем через бешеную автостраду вышел на набережную, где красовались яхты и солидно демонстрировали массивные ржавые бока баржи.

Широта и раздолье Гудзона. (Фото автора)

Гудзон, в оригинале Хадсон (с ударением на первый слог), — очень широкая и в этом месте солоноватая река, что не мешает промышлять тут черным бакланам. Отличный парк, чуть подернутый желтизной и краснотой «индейской осени», давал тенек — а на солнце было здорово за 20.

Американский авианосец 1943 года Intrepid высился громадой, рядом была подводная лодка Growler 1958 года. В начале 1960-х оба этих красавчика ходили у берегов Камчатки с десятком ядерных боеголовок. А до того Intrepid — «Бесстрашный» — сражался с японцами, получив торпеду и прямое попадание камикадзе. Погибло в общей сложности 270 моряков, что составляло 8–10% численности экипажа.

По сути, это был город на воде — со всей американской жизнью. Например, в 1944 году на Рождество сделали кремовый торт из расчета, чтобы по кусочку получил каждый из 3400 моряков.

Хотя имелись и те, кому не нравилась, к примеру, война во Вьетнаме. Четверо моряков с Intrepid дезертировали и через СССР добрались до Швеции. Не удержался я и задал провокационный вопрос седому ветерану, ныне окормляющему экскурсантов. Не знает он про такой случай… Хотя на робе у него вышиты годы службы — как раз те.

На палубе рядком стоят и американские самолеты, призванные уничтожить СССР, и проникавший вглубь воздушного пространства сверхскоростной шпион — а рядышком МиГ-17 и МиГ-21. На самом деле понятно почему. Самолетики маленькие, скромненькие. Хотя про «двадцать первый» написано, мол, не имеет равных по числу войн, в которых участвовал. Вообще, они и про свою технику пишут честно: такой-то и такой-то не оправдали надежд, вышел брак.

Enterprise никуда не летал, но все равно знаменитый. (Фото автора)

Внутри чрева Intrepid — высшее достижение американской астронавтики. Царь-шаттл Enterprise. Царь потому, что… не летал. Точнее, его на переделанном Boeing 747 возили над тем еще, с «близнецами», Манхэттеном. Фотографировали и делали из него модельки. Агентство NASA же работало по-серьезному — этот космический челнок послужил полным аналогом и лабораторией для следующих пяти космических кораблей многоразового использования, совершивших 135 полетов.

В СССР был один полет — и беспилотный. В действительности интересное ведь достижение, нет? Но про «Буран» в экспозиции ничего нет. Зато стоит вот обгоревший спускаемый аппарат «Союза», а рядом — ехидные цифирки: какая у него полезная масса и какая у шаттла. Хотя близ «Конкорда» для сравнения приведены фото и контуры Ту-144. Был он крупней, но летал всего ничего.

Заполировать империализм я решил на подлодке Growler (рыба-ворчун, отряд окунеобразных). В третий раз в жизни был внутри субмарины: после советской «Буки» еще в Усть-Двинске и тем паче финской Vessiko, построенной в 1930-е, Growler смотрится как американская тачка 50-х — роскошно. Хотя никуда не делась присущая дизелюхам теснота, но все же блестящий никель и цветной пластик дают позитива. А иначе сойдешь с ума в 72-суточной автономке — столько янки приходилось ждать под водой в ожидании приказа всплыть и поднять свои раскладные крылатые ракеты Regulus. Разумеется, расчехлившаяся для надводного старта лодка выступала как самоубийца. Потому служили там только добровольцы — при обязательном призыве в те годы.

Все-таки, как ни крути, уровень ядерной паранойи в наши, бесспорно, сложные времена гораздо ниже. И как ирония истории — в музее, пропагандирующем мощь ТОЙ страны — мирового полицейского, работают выходцы из бывшего Союза. По акценту сразу определяешь, ху из ху.

Рига - Нью-Йорк