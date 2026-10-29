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«Мы находимся в меню империи зла!» - политик предупреждает латвийцев 17 4540

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Хелманис с дроном

«Латвия находится на перепутье» — с таким заявлением, вернувшись из поездки в Украину, выступил депутат самоуправления Огрского края Эгилс Хелманис.

В социальных сетях он поделился жёсткими наблюдениями о реальности войны, политике Запада и внутренней неподготовленности Латвии.

Хелманис подчёркивает, что украинцы, несмотря на огромное превосходство российской армии в живой силе и технике, способны удерживать фронт, а местами даже оттеснять оккупантов назад. Поскольку Россия не способна добиться перевеса на поле боя, она усиливает удары по мирным жителям: “Если не удаётся выбить из равновесия солдат, трусливо и подло наносятся удары по тылу — по жёнам, детям, матерям и отцам солдат, пытаясь посеять в них панику.”

Политик также предупреждает о тревожных тенденциях в мировой политике: “Видно, что Путин на свою сторону заполучил и президента Америки.” По его мнению, любые сделки с военным преступником уничтожают юрисдикцию военного суда, делая мир соучастником преступлений, совершённых армией Путина. ”

Мы, к сожалению, не оцениваем серьёзность этого времени. Мы находимся в меню империи зла,” — отмечает Хелманис, подчёркивая, что Кремль хочет добиться ухода сил НАТО из стран Балтии и Польши.

Переходя к внутренней политике, Хелманис подчёркивает, что Латвии критически необходимы сильные лидеры с международным авторитетом: “Сейчас в Латвии формируется правительство. Кулбергс внушает небольшие, но всё же надежды. У нас давно не было министров иностранных дел или президентов, которые обладали бы авторитетом в глазах зарубежных партнёров. Таким авторитетом, какой был у Вайры Вике-Фрейберги. Конечно, и ей можно поставить в вину поездку на празднование 9 мая, вопреки позиции других стран Балтии, но она — лучший руководитель государства, который у нас был. Пост министра иностранных дел в той ситуации, в которой мы находимся, чрезвычайно важен. Кулбергсу нужно найти лучшее, что только можно найти. Человека с авторитетом.”

В завершение записи он рассуждает: “Мы живём в сложное время, которое сможем пережить, если станем гораздо более едиными. Пока только 37% хотят защищать свою страну. Если бы нас было около 100 000 и то же самое сделали бы и эстонцы, и литовцы, тогда у нас были бы шансы. И, конечно, есть также угроза рождаемости. Мы чисто физически вымираем. Подняв знамя однополых партнёрских отношений, мы тем самым оказались в демографической яме. Стоя на этом перепутье, мы ещё можем что-то изменить и договориться о главном.”

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#НАТО #Украина #война #Латвия #демография #правительство #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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