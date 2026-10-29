В латвийском обществе в последние годы всё отчётливее наблюдается раскол, что заставляет задаваться вопросом, смогли бы люди в случае необходимости объединиться ради общей цели. Актёр Гундарс Аболиньш выражает обеспокоенность тем, что общество утратило единство и что для его восстановления, возможно, потребуется пережить какое-то большое общее несчастье. Об этом он говорил в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Аболиньш считает, что в последние пару лет велась целенаправленная работа по расколу латвийского общества, которое исторически формировалось как единое целое. По его мнению, эти перемены были заметны каждому, поскольку в обществе всё чаще сталкивались противоположные мнения и позиции.

“Видите ли, в последнее время, в последние пару лет, очень тщательно велась работа над тем, чтобы расколоть наше общество, каким уж оно исторически сложилось. Ну, это мы видели все. Одни говорили, что так надо, другие говорят, что это опасно, так делать не нужно”, — сказал актёр.

Говоря о том, были бы сегодня люди готовы открыто протестовать и выходить на улицы, чтобы выразить свою позицию, Аболиньш выразил сомнения. По его мнению, в обществе больше нет такого единства, которое позволило бы людям объединиться для совместных действий.

“Вы спрашивали, выйдем ли мы на улицы, будем ли мы открыто протестовать. Боюсь, что нет, потому что у нас больше нет этого единства. В самом прекрасном значении этого слова. Это слово, к сожалению, обесценилось”, — отметил он.

Чтобы охарактеризовать свои опасения относительно будущего латвийского общества, Аболиньш сослался на актёра Эдуарда Павулса, который в своё время высказал мысль, что людям может понадобиться пережить большое общее горе, чтобы они снова стали едины.

“У меня есть опасения, что нам, возможно, придётся пережить это большое горе, чтобы понять, кто мы есть, и чтобы всё повернулось к лучшему”, — сказал Аболиньш.