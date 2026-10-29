Национальная служба здоровья (НСЗ) пока не может назвать дату восстановления работы сайта rindapiearsta.lv, на котором жители Латвии могут узнать сроки ожидания оплачиваемых государством медицинских услуг. Доступ к ресурсу ограничен из-за выявленных уязвимостей безопасности. Пока сайт не работает, информацию об очередях можно получить другими способами.

Сайт rindapiearsta.lv, предназначенный для проверки очередей на оплачиваемые государством медицинские услуги в Латвии, остается недоступным. Национальная служба здоровья (НСЗ) пока не может спрогнозировать, когда его работа будет восстановлена.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на НСЗ, специалисты службы совместно с разработчиками сайта продолжают устранять выявленную уязвимость безопасности PHP и готовить ресурс к безопасному возобновлению работы.

Доступ к сайту будет восстановлен только после внедрения и проверки всех необходимых мер защиты.

При этом конкретных сроков завершения работ пока нет.

Где сейчас проверить очередь к врачу

НСЗ подчеркивает, что, несмотря на временную недоступность rindapiearsta.lv, жители по-прежнему могут получить информацию о сроках ожидания медицинских услуг.

Для этого на официальном сайте службы создан специальный раздел «Информация на время перерыва в работе сайта rindapiearsta.lv».

В нем доступен для скачивания обзор «Очереди ожидания на плановое лечение в амбулаторных учреждениях».

Документ содержит сведения о приблизительных сроках ожидания приема у специалистов и других амбулаторных медицинских услуг, оплачиваемых государством.

При использовании таблицы следует учитывать специальные обозначения:

N — медицинское учреждение временно не предоставляет соответствующую услугу.

5 — очереди на услугу нет либо срок ожидания составляет менее пяти дней.

НСЗ напоминает, что сведения о сроках ожидания являются приблизительными. Медицинские учреждения собирают и передают такую информацию для публикации раз в месяц. Поэтому фактическое время ожидания может отличаться от указанного в обзоре.

Куда звонить, если нужна информация или запись

Уточнить, где можно получить оплачиваемую государством медицинскую услугу и сколько придется ждать, можно в Центре обслуживания клиентов НСЗ.

Бесплатный телефон: 80001234

Электронная почта: [email protected]

Центр обслуживания клиентов работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, по пятницам — с 8:30 до 15:00.

Кроме того, для уточнения сроков ожидания и записи на прием можно обращаться непосредственно в регистратуру выбранного медицинского учреждения.

Почему сайт перестал работать

Проблемы с доступом к rindapiearsta.lv связаны с обнаруженными критическими уязвимостями в языке программирования PHP, который широко используется при создании сайтов. Выявленные уязвимости потенциально позволяют злоумышленникам выполнять команды в затронутых системах без предварительной аутентификации.

Из-за этой угрозы вечером 21 октября в Латвии был ограничен доступ к ряду сайтов государственных учреждений.

Первоначально Cert.lv сообщила о временном ограничении доступа к некоторым цифровым ресурсам из-за рубежа. Позднее Государственная канцелярия объявила о приостановке доступа к единой платформе сайтов государственных учреждений и самоуправлений (TVP), чтобы защитить ее от возможных кибератак.

На этой платформе размещены 165 сайтов государственных учреждений и самоуправлений.

Большинство государственных сайтов уже восстановили работу

К настоящему времени работа цифровых ресурсов публичного сектора Латвии практически полностью восстановлена. Некоторые сайты пока функционируют частично, предоставляя пользователям только основные услуги.

Большинство ресурсов снова доступны и из-за рубежа, включая портал latvija.lv и единую платформу государственных сайтов.

При этом решение о восстановлении зарубежного доступа к каждому отдельному ресурсу принимается его администратором после установки и тестирования необходимых обновлений безопасности.

26 октября специалисты обнаружили еще одну уязвимость PHP. Однако, по оценке Cert.lv, ее эксплуатация возможна только при специфических условиях и определенной конфигурации систем, поэтому экстренное исправление не планируется.

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что новые уязвимости могут появляться и в дальнейшем. Поэтому администраторам сайтов необходимо регулярно отслеживать информацию об обновлениях и своевременно устанавливать исправления.

Пока же пользователям rindapiearsta.lv придется пользоваться альтернативными источниками информации о медицинских очередях.