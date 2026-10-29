Ремонт Вантового моста ещё не начался, а у рижских судовладельцев уже возникла серьёзная проблема. Временная переправа, которую город собирается построить для автомобилистов, может на два года перекрыть движение прогулочных теплоходов, яхт и лодок.

Как сообщает программа TV3 «900 секунд», представители речного транспорта опасаются, что временный мост окажется слишком низким для прохода судов. В результате часть флота будет фактически заперта на своих стоянках, а перевозчики лишатся возможности работать.

По подсчётам Рижского объединения пассажирских судов, ежедневно под Вантовым мостом совершается около ста проходов судов и лодок различных размеров.

«Если построят мост, под которым нельзя будет пройти, мы окажемся в изоляции, и это станет могильной плитой для всей отрасли», — предупредил член правления объединения Янис Уваров.

Пострадают не только компании, организующие речные прогулки для туристов. Под угрозой окажутся владельцы яхт и катеров, пользующиеся причалами в Агенскалнском заливе, а также рыбаки.

Теоретически небольшие суда смогут воспользоваться Рижским городским каналом. Но судовладельцы предупреждают, что он не рассчитан на столь интенсивное движение. Если туда хлынет поток судов с Даугавы, узкий канал превратится в перегруженную двустороннюю водную дорогу. Это увеличит риск столкновений, а волны от проходящих судов могут усилить размывание берегов.

При этом представители отрасли жалуются, что городские власти до сих пор не обсудили с ними ни конструкцию временного моста, ни его расположение.

«Мы как отрасль ничего об этом не знаем», — заявил Уваров.

В Рижской думе признают, что интересы судовладельцев необходимо учитывать. Однако пока инженеры решают другую задачу: как вообще построить временный мост через Даугаву, чтобы его не снесло зимой. Вице-мэр Марис Спринджукс предупреждает, что понтонная переправа может не выдержать ледохода. Более надёжным решением стал бы мост на опорах, но он обойдётся дороже, а после окончания ремонта опоры придётся извлекать из реки.

Сам Спринджукс предпочёл бы обойтись без временного моста, изменив организацию автомобильного движения на прилегающих улицах и перекрёстках. По его мнению, такие улучшения останутся полезными и после завершения ремонта.

Однако мэр Риги Виестурс Клейнбергс по-прежнему считает строительство временной переправы вполне реальным вариантом. Во вторник, 27 октября, он сообщил, что мост могут разместить со стороны моря от существующего Вантового моста. Тогда, мол, он станет хорошим дополнением Вантовому мосту, который на время ремонта не закроют. На нём предполагается сохранить по одной автомобильной полосе в каждом направлении, а полностью перекрывать — лишь по ночам и в выходные дни, когда придётся заменять сами ванты.

Попутно вдруг выяснилось, что сроки реконструкции могут измениться. Сейчас основные работы планируется начать в конце 2027 года и завершить к 2030 году. Но Клейнбергс допускает перенос начала капитального ремонта на один-два квартала, вплоть до середины 2028 года, если город не успеет подготовить приемлемую схему движения.

Но полгода раньше, полгода позже — речному транспорту всё равно. Он хочет получить какое-то приемлемое решение. Однако его никто не предлагает, и опасения судовладельцы, что временный мост может на несколько навигационных сезонов лишить их возможности зарабатывать, никто не развеивает.