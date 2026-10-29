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Плохая новость для рижан: «Рост тарифов неизбежен». Но есть и хорошая 3 1875

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: отопление

«Цены энергоресурсов существенно превышают нынешнюю тарифную базу», — так витиевато оправдывают рост цен на отопление муниципальные теплосети Rīgas siltums.

Так на какой же рост цен рассчитывать рижанам? Rīgas siltums в отношении сезона 2026/27 годов предполагает повышение «до 30 процентов».

И хотя точные значения пока не утверждены Комиссией по регулированию общественных услуг, уже сейчас оговаривается, что это еще не потолок. Читаем написанное маленькими буковками: «Дальнейший рост цен может породить необходимость повторного пересмотра тарифа».

«Рост тарифов неизбежен, но он должен быть существенно ниже роста цен на энергоресурсы», — суммирует Rīgas siltums.

Хорошая новость в том, что хотя цены и подскочат, они не улетят в космос. Мы, кажется, уже запамятовали, как оно дорого вообще бывает. Самая золотая теплоэнергия по тарифам муниципального предприятия Rīgas siltums была зафиксирована в период с 28 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года: 183,86 евро за мегаватт-час (без учета пониженного НДС в 12%).

Другие пиковые значения: с 2 по 27 ноября 2022 года — 170,59 евро, с 1 апреля по 14 мая 2023 года — 165,32 евро.

Для сравнения: с 1 октября 2025 года и по сей день столичный тариф за мегаватт-час составялет 83 евро и 01 цент. Даже с обещанным 30-процентным ростом до рекордов далеко.

Кариньш и Кулбергс — почувствуйте разницу

Причиной взлета цен пятилетней давности стал отказ от дешевого российского газа и прочих видов углеводородного топлива. В то время правительство А. К. Кариньша ввело ряд компенсационных механизмов. Так, государство компенсировало 50% от части тарифа централизованного теплоснабжения в диапазоне от 68 до 150 евро/МВт·ч. Все это уже было автоматически отражено в счетах. Аналогичные меры применялись для отопления газом, гранулами, электричеством.

Между тем в сознании большинства сограждан экс-премьер остался сугубо ненавистной фигурой в силу своих VIP-перелетов. На его фоне блестящий А. Кулбергс пока что пользуется несусветным рейтингом, отчего не декларирует ни малейшего желания помогать рижанам в годину очередных энергетических испытаний. А что — выборы прошли, всем спасибо, все свободны!

Разумеется, так как Rīgas siltums остается компанией, в основном принадлежащей самоуправлению, на уровне Рижской думы будут предприняты политические шаги с заявкой обуздать рост цен. Но ни оппозиция, ни даже мэр В. Клейнбергс тарифов, увы, не устанавливают…

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#Рига #цены #Кариньш #отопление #Ригас Силтумс #тарифы
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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