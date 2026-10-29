Депутаты Даугавпилсской городской думы утвердили поправки к положению о муниципальных наградах, предусматривающие увеличение денежных премий на 500 евро в трёх категориях: «Награда года», «Почётный даугавпилчанин» и «За вклад всей жизни».

Согласно утверждённым поправкам, денежная премия для обладателей «Награды года» увеличена с 500 до 1000 евро, для удостоенных звания «Почётный даугавпилчанин» — с 1000 до 1500 евро, а для получателей награды «За вклад всей жизни» — с 1500 до 2000 евро.

Прежние размеры денежных премий были установлены в 2019 году. Выплаты производятся из средств, предусмотренных на эти цели в муниципальном бюджете.

«Награда года» присуждается за выдающиеся достижения в сфере образования, культуры, спорта, народного хозяйства, здравоохранения, социального ухода, а также общественной деятельности.

Звание «Почётный даугавпилчанин» присваивается за особые заслуги перед городом, а награда «За вклад всей жизни» вручается за многолетний труд на благо Даугавпилса в связи со значимыми жизненными и профессиональными юбилеями.

В Даугавпилсе есть еще два вида наград: «Благодарственное письмо» и «Почётная грамота». Но денежные премий к ним не прилагаются.