До зарплаты ещё неделя, счета оплачены, холодильник заполнен. Но хватит ли денег, если сломается стиральная машина или придётся срочно идти к стоматологу? Именно возможность справляться с такими расходами отличает финансовый комфорт от жизни, в которой бюджет расписан до последнего евро. Euronews Business подсчитала ориентиры для европейских стран — в том числе для Латвии.

Для одного взрослого, живущего отдельно, латвийский показатель составляет 1748 евро в месяц после налогов. Для пары без детей — 2622 евро на двоих, для семьи с двумя детьми младше 14 лет — 3671 евро на всех.

Для сравнения: в Литве ориентир для одного взрослого такой же, как в Латвии, — 1748 евро после налогов в месяц. В Эстонии он составляет 2143 евро, то есть на 395 евро больше.

В среднем по ЕС показатель достигает 2867 евро для одного человека — на 1119 евро выше латвийского. Для пары без детей европейский ориентир составляет 4301 евро в месяц, а для семьи с двумя детьми младше 14 лет — 6021 евро.

Впрочем, эти суммы не означают, что каждому жителю Латвии именно столько необходимо для нормальной жизни, подчеркиваю исследователи. В основе расчёта — доход, равный 150% национальной медианы. Проще говоря, это ориентир, показывающий положение человека или семьи относительно других жителей страны, а не стоимость определённого набора покупок и услуг.

Семейные суммы также нельзя получить простым умножением бюджета одиночки. Живущие вместе люди делят расходы на жильё, отопление и другие нужды, поэтому паре обычно требуется меньше двух отдельных бюджетов. При этом учитывается весь доход после налогов — включая выплаты и другие поступления.

При этом одинаковая сумма на банковском счёте ещё не означает одинаковую свободу в расходах. Одно дело — жить в собственной квартире без кредита, другое — из тех же денег каждый месяц отдавать значительную часть за аренду или ипотеку. Важны и накопления: финансовая подушка помогает пережить поломку машины, неожиданный счёт или временную потерю работы.