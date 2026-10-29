В пятницу во многих местах Латвии пройдут кратковременные дожди, но выглянет и солнце, прогнозируют синоптики.

Ночь будет преимущественно облачной, местами ожидается кратковременный дождь. Местами туман. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +4..+8 градусов, на побережье - до +11 градусов.

Днем из-за облаков будет выглядывать солнце и местами пройдут кратковременные дожди, со второй половины дня осадки ожидаются во многих местах. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +8..+12 градусов.

В Риге в пятницу временами ожидается дождь, ветер будет дуть с запада, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, днем столбик термометра поднимется до +11, +12 градусов.