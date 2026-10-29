30 октября 2026 года чтят ветхозаветного пророка Осию, чьи пророчества вошли в Священное писание и который предсказал явление Христа. Еще этот день имел название Осия Грязник или Колесик. Считалось, что это день — окончательный рубеж между временами года, говорилось: «На пророка Осию колесо прощается до весны с осью».

О чем вспоминают в Церкви 30 октября 2026 года

Осия жил в IX веке до н. э. в Израильском царстве, он происходил из колена Иссахарова. Про его жизнь известно, что он взял в жены двух блудниц, чтобы спасти их души. И вопреки обычаям признал детей от них как своих. Детей он называл очень странно — например, сын его носил имя Ло-Амми, что значит «не мой народ», а девочка — Ло-Рухама, то есть «непомилованная». Такие поступки должны были показать, что, в отличие от большинства, хвастающихся своей праведностью на людях и грешащих тайно, он готов принять и простить всех людей.

Пророчества его включены в число книг Священного писания. Всю свою жизнь — около 60 лет — он посвятил борьбе с иноверием, стараясь всеми силами обратить своих сограждан к истинному Богу. Почти за тысячу лет до прихода Христа он говорил, что по всей земле распространится настоящая вера, а ветхозаветное жертвоприношение уйдет в прошлое. Он предсказал воскресение Иисуса и его победу над смертью. Осия предупреждал жителей Израиля, что за их грехи им грозят великие бедствия и плен ассирийский.

Смысл праздника

В этот день вспоминают того, кто заранее знал и верил в спасение каждой души, которая готова спастись и прикладывает для этого усилия.

Народные приметы погоды

— Звезды ярко блестят — скоро будет метель.

— Кошка крепко спит — к теплу.

— Солнце зашло за тучи — к дождю.

— Яркая луна — к теплу

— Снег в этот день — к ранней зиме.

Что можно делать 30 октября 2026 года

— Очень важно избегать переутомления.

— Обязательно обращайте внимание на всю приходящую к вам информацию.

— Побудьте в одиночестве — это очень полезно.

Что нельзя делать 30 октября 2026 года

— Нельзя посещать баню, и вообще лучше много не мыться.

— Не начинайте новых дел.

— Не берите деньги в долг.