Со следующего года согласованное извещение об аварии можно будет оформить и в том случае, если в нее вовлечено более двух транспортных средств или повреждено имущество третьего лица. Это предусматривают принятые сегодня Сеймом поправки к Закону о дорожном движении.

Поправки, которые должны вступить в силу с 2027 года, расширяют возможности заполнения согласованного извещения и позволяют Госполиции шире оценивать обстоятельства аварии дистанционно. Если ДТП не создаст существенной угрозы для движения и безопасности людей, водители после получения указаний полиции смогут заполнить согласованное извещение, не дожидаясь ее экипажа.

Согласованное извещение можно будет заполнить и тогда, когда в аварии участвуют более двух транспортных средств, если Госполиция не дала иных указаний. В отдельных же случаях, например, если повреждено имущество третьего лица, дорожная инфраструктура или стоящее транспортное средство, водитель которого отсутствует, после связи с полицией и получения от нее указаний водитель сможет единолично оформить сообщение о происшествии.

Также уточнено, когда о ДТП надо сообщать в Госполицию. Сейчас это нужно делать, когда пострадали люди, повреждено имущество третьего лица, в аварии вовлечено более двух транспортных средств или водители не могут прийти к согласию об обстоятельствах происшествия. Впредь сообщать понадобится и в случаях, когда пострадало дикое животное, повреждена дорожная инфраструктура или есть подозрения, что кто-то из вовлеченных в аварию водителей транспортных средств находится в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических или других одурманивающих веществ.

Также полицию нужно информировать, если вовлеченному транспортному средству причинены повреждения, которые не позволяют ему участвовать в дорожном движении, либо повреждено транспортное средство, чей водитель которого на месте происшествия отсутствует.

Изменения также уточняют, что лица, имеющие право управления транспортными средствами категорий TR2, C1E, D1E, C, CE, D и DE, могут управлять сельскохозяйственным трактором с прицепом, сменным прицепным оборудованием или агрегатом.

Кроме того, в дальнейшем подтверждением разрешения на участие в дорожном движении будет также служить электронное однодневное разрешение, оформленное в Государственной информационной системе тракторной техники и её водителей, что позволит добраться до места проведения технического осмотра.