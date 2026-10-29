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«Среди украинских беженцев есть мужчины, которые сбежали с фронта» – латышский доктор наук предсказывает нехорошее 2 1563

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия - Украина
ФОТО: LETA

«Французская проблема может быть также проблемой Латвии», – уверяет доктор наук Фредерикс Озолс в статье «Революция вандалов?», опубликованной в Latvijas Avīze.

«Не зря в латышской среде у Кенгарагса, Московского форштадта и подобных районов была плохая слава. Это порой даже использовали политики в своих кампаниях, говоря, что, вырастая в Кенгарагсе, быстро научились решать конфликты своими силами».

«Между прочим, — продолжает господин Озолс, — в Латвии бросается в глаза, что в публичных дискуссиях не задумываются о связи социальной среды и преступности… Сколь большое внимание уделяется людям, которые занимаются доставкой продуктов или учатся в высших учебных заведениях Латвии! Напротив, численно значимой иммиграции из Украины, вызванной развязанной Россией войной, внимания не уделяют. Ибо это ведь почти свои люди.

Однако преступность порождают не какие-то особо плохие люди, а сочетание неблагоприятных обстоятельств, в которых оказываются обычные люди. Например, среди украинских беженцев есть мужчины зрелого возраста, которые бегут с фронта, а также подростки из нуждающихся семей. У них есть языковые проблемы (сам это видел в своём районе, в одном из рижских микрорайонов), наблюдается тенденция проводить время вместе.

Многие подростки, насколько мне приходилось наблюдать, даже не учатся в местных школах, а используют предоставленную Украиной возможность дистанционного обучения. Однако неизвестно, покинут ли эти семьи Латвию после завершения войны. И тогда отсутствие местного образования будет иметь долгосрочные последствия».

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#украинские беженцы #образование #Латвия #преступность #дистанционное обучение
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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