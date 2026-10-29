Латвийский сельский туризм теряет потенциальных иностранных клиентов из-за недостаточно удобного транспортного сообщения и нехватки организованных однодневных поездок из Риги. При этом число зарубежных гостей в сельской местности сокращается, особенно из Германии и Скандинавии, а все более важными клиентами становятся туристы из Литвы.

Иностранные туристы, приезжающие в Ригу, могли бы чаще посещать сельские усадьбы, туристические хозяйства и достопримечательности в регионах Латвии, если бы добраться до них было проще.

Как заявила в интервью агентству LETA руководитель ассоциации сельского туризма Lauku ceļotājs («Сельский путешественник») Аснате Зиемеле, предложения сельского туризма остаются сравнительно труднодоступными для гостей столицы. По ее мнению, многие иностранцы охотно отправились бы на однодневные экскурсии за пределы Риги, однако организация таких поездок требует от них дополнительных усилий.

В качестве примеров Зиемеле назвала поездки в Рундале и Сигулду, которые раньше предлагались туристам в организованном формате.

При этом она признала, что не знает, сохранились ли такие экскурсионные предложения в настоящее время.

«Если нужно арендовать машину, это уже сложнее. Туристы хотят после поездки вернуться в свои апартаменты в Риге. Нам самим кажется, что предложения сельского туризма легкодоступны, но для гостей Риги добраться до них все-таки сравнительно трудно», — пояснила Зиемеле.

Туристам нужны готовые поездки с транспортом и обедом

По мнению руководителя ассоциации, ситуацию могли бы улучшить организованные экскурсии с понятной стоимостью и заранее составленной программой. Например, турист мог бы приобрести однодневную поездку, в рамках которой микроавтобус забирает группу примерно из десяти человек из Риги, отвозит в сельскую усадьбу и затем возвращает обратно.

В стоимость такого предложения можно было бы включить не только транспорт, но и обед в сельском хозяйстве.

Зиемеле допускает, что отдельные туроператоры уже предлагают подобные услуги. Однако, по ее наблюдениям, в рижских гостиницах не хватает информационных материалов, которые помогали бы иностранным гостям узнать о таких возможностях.

В то же время организация регулярных поездок требует достаточно большого туристического потока. Туроператорам необходимо быть уверенными, что желающих будет достаточно, чтобы экскурсии оказались экономически выгодными.

Дополнительная сложность заключается в сотрудничестве с небольшими сельскими хозяйствами. По словам Зиемеле, не все владельцы таких хозяйств рассматривают туризм как самостоятельное коммерческое направление.

Для многих из них главным приоритетом остается повседневная работа в хозяйстве, поэтому подстраиваться под графики туристических групп бывает непросто.

Туристов из Германии и Скандинавии стало меньше

Оценивая ситуацию в сельском туризме в 2026 году, руководитель Lauku ceļotājs отметила сокращение числа иностранных гостей. По ее наблюдениям, особенно заметно уменьшилось количество туристов из скандинавских стран и Германии.

Владельцы сельских объектов размещения подтверждают, что иностранцы по-прежнему приезжают, однако в целом зарубежных гостей стало меньше.

Одной из причин Зиемеле считает географическую близость Латвии к войне России против Украины.

«На нас влияет близость войны. Речь идет не только о беспилотниках или ракетах, а о том, что рядом с нами идет война», — подчеркнула она.

По словам руководителя ассоциации, изменить такое восприятие Латвии исключительно рекламой практически невозможно.

«Мы можем рассказывать, что у нас все хорошо, но наше географическое положение остается таким, какое оно есть», — отметила Зиемеле.

Литовцы становятся особенно важными клиентами

Несмотря на общее сокращение числа иностранных гостей, сельские туристические объекты Латвии продолжают принимать путешественников из самых разных стран. Владельцы мест размещения упоминали туристов из Китая, Японии, Ирландии, Нидерландов, Швеции, США, Израиля и соседних балтийских государств.

Однако в структуре потока гостей произошли заметные изменения. По словам Зиемеле, в этом году значительно увеличилось количество туристов из Литвы, тогда как гостей из Эстонии стало существенно меньше.

Она допускает, что снижение числа эстонских путешественников может быть связано с экономической ситуацией в соседней стране. В то же время туристы из Литвы активно пользуются услугами латвийского сельского туризма и готовы тратить деньги на отдых.

«Литовцев очень много, и они охотно платят. Туристы из Литвы сейчас для нас очень важны», — подчеркнула руководитель Lauku ceļotājs.