В Латвии возникла неопределённость с доступностью оплачиваемой государством офтальмологической помощи в 2027 году. В клинике офтальмологии Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня пока не могут записывать пациентов на плановые операции на следующий год.

Причиной стали изменения в порядке распределения государственного финансирования медицинских услуг.

Ежегодно в клинике проводят около 10 тысяч операций на глазах за государственный счёт. Однако пока медицинское учреждение не получило окончательной информации о финансировании на 2027 год, планировать объёмы помощи пациентам затруднительно.

Врачей встревожили новые цифры

Руководитель офтальмологической клиники профессор Гуна Лагановска рассказала Латвийскому телевидению, что серьёзную обеспокоенность вызвали предварительные показатели, указанные в документах нового конкурса на оказание медицинских услуг.

Если прежде клиника ежегодно обеспечивала около 10 тысяч оплачиваемых государством консультаций офтальмолога, то в конкурсной документации фигурирует значительно меньшая цифра — 3000.

На первый взгляд это могло свидетельствовать о резком сокращении доступности медицинской помощи.

Однако Национальная служба здравоохранения (НСЗ) пояснила, что речь идёт не об общем количестве консультаций, которые сможет проводить больница.

Указанные 3000 консультаций представляют собой дополнительный объём услуг сверх финансирования, гарантированного университетской больнице.

Таким образом, информация о возможном трёхкратном сокращении количества оплачиваемых государством консультаций пока не подтверждается.

Пациенты ждут ясности

Несмотря на разъяснения НСЗ, неопределённость сохраняется. Окончательные договоры о финансировании медицинских услуг ещё не заключены, поэтому клиника не располагает полной информацией о том, сколько пациентов сможет принять в следующем году.

Особенно остро этот вопрос стоит для людей, которым необходимы плановые операции на глазах.

Пока запись на 2027 год не открыта, пациенты не могут заранее получить конкретную дату хирургического вмешательства.

Если доступность оплачиваемых государством услуг действительно сократится, часть пациентов может столкнуться с необходимостью обращаться за платной медицинской помощью.

Стоимость консультации офтальмолога в таком случае может составлять от 60 до 100 евро.

Государство обещает улучшить доступность помощи в регионах

В Национальной службе здравоохранения объясняют изменения стремлением сделать офтальмологические услуги более доступными для жителей разных регионов Латвии.

В рамках новой системы к оказанию таких услуг привлечены девять дополнительных медицинских учреждений.

Предполагается, что это позволит перераспределить нагрузку между клиниками и сократить необходимость поездок в Ригу для получения специализированной помощи.

Однако пока остаётся открытым вопрос, как именно новая модель финансирования отразится на крупных университетских больницах и сроках ожидания операций.

Когда откроют запись?

В клинике офтальмологии больницы Страдиня рассчитывают начать запись пациентов на 2027 год в первую неделю ноября.

К этому времени медицинское учреждение надеется получить необходимые разъяснения о финансировании и планируемом объёме услуг.

При этом говорить о подтверждённой отмене тысяч бесплатных операций преждевременно. Пока речь идёт о неопределённости с финансированием и невозможности открыть запись до согласования объёмов государственной помощи.

Где пациентам искать помощь

По данным Национальной службы здравоохранения, отбор прошли 64 поставщика офтальмологических услуг, включая девять новых учреждений в регионах.

При этом в больнице Страдиня ещё в 2026 году можно записаться на оплачиваемые государством операции по поводу катаракты и глаукомы.

Узнать о доступных медицинских учреждениях и порядке записи можно на сайте Национальной службы здравоохранения или по бесплатному информационному телефону 80001234.