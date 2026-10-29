В четверг, 29 октября, в Латвии сохранится преимущественно облачная и спокойная погода. Местами пройдут небольшие дожди, наиболее обширная зона осадков ожидается в Курземе. Температура воздуха поднимется до +8…+13 градусов.

В четверг в Латвии не ожидается существенных изменений погоды. Будет преобладать облачность, однако в некоторых районах небо временами прояснится.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков, сильных осадков в течение дня не ожидается. Местами пройдет небольшой дождь, причем наиболее обширная зона осадков прогнозируется в Курземе.

Ветер будет слабым, преимущественно южным и юго-западным. В Курземе его направление сменится на западное.

Максимальная температура воздуха составит от +8 до +13 градусов.

В Риге четверг также пройдет под облачным небом, существенных осадков не прогнозируется.

При слабом южном и юго-западном ветре воздух в столице прогреется до +11 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет область повышенного атмосферного давления.