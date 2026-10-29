Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие изменения в системе профессиональной реабилитации людей с инвалидностью и функциональными нарушениями.

Поправки направлены на совершенствование услуг Государственного агентства социальной интеграции (SIVA), расширение возможностей обучения специалистов и лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью, а также улучшение порядка обработки данных, необходимых для предоставления реабилитационных услуг.

Для реабилитации будут использовать ресурсы нового центра

Принятые изменения закрепляют правовую основу деятельности Центра развития компетенций, созданного при Государственном агентстве социальной интеграции.

Его профессиональные, методические, технологические и материальные ресурсы будут использоваться для организации профессиональной реабилитации, определения профессиональной пригодности и реализации образовательных программ.

Эти услуги предназначены для людей с инвалидностью или функциональными нарушениями, а также для специалистов и лиц, осуществляющих уход за такими людьми.

Центр был создан при финансовой поддержке Механизма восстановления и устойчивости Европейского союза.

Поправки призваны обеспечить его дальнейшую работу после завершения финансируемого ЕС проекта и создать условия для развития услуг агентства.

Расширят возможности обучения специалистов и ухаживающих за больными

Изменения затронут не только людей, проходящих профессиональную реабилитацию, но и тех, кто оказывает им помощь в повседневной жизни.

В частности, предусматривается развитие образовательных программ для специалистов и неформальных опекунов — родственников и других людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью или функциональными нарушениями.

Предполагается, что более целенаправленное обучение позволит повысить знания и практические навыки ухаживающих.

Как отмечается в аннотации к законопроекту, такие меры должны способствовать снижению риска госпитализации и помогать людям, нуждающимся в уходе, дольше сохранять возможность самостоятельной жизни.

Изменится порядок обработки персональных данных

Поправки также расширяют перечень информации, которую разрешается обрабатывать в Информационной системе профессиональной реабилитации.

В дальнейшем в неё можно будет включать сведения об образовании и трудовой занятости специалистов, а также об образовательных программах, которые они осваивают.

Кроме того, система сможет обрабатывать данные о лицах, ухаживающих за людьми с инвалидностью или функциональными нарушениями.

Изменения призваны усовершенствовать администрирование услуг профессиональной реабилитации.

Расходы на реабилитацию смогут взыскивать со страховщиков

Ещё одно нововведение касается возмещения государственных расходов на профессиональную реабилитацию.

Закон предусматривает возможность сопоставлять данные получателей реабилитационных услуг с информацией из регистра Дорожной полиции.

Это позволит в предусмотренных нормативными актами случаях взыскивать со страховщиков транспортных средств средства государственного бюджета, израсходованные на профессиональную реабилитацию.

Таким образом, если законодательство предусматривает возмещение соответствующих расходов страховщиком, государство получит дополнительный механизм для проверки информации и возврата средств.

Главная цель — помочь людям вернуться к работе и самостоятельной жизни

В аннотации к поправкам подчёркивается, что совершенствование системы профессиональной реабилитации должно способствовать более активному включению людей с инвалидностью и функциональными нарушениями в рынок труда и общественную жизнь.

Ожидается, что использование ресурсов Центра развития компетенций позволит повысить качество обучения, расширить возможности получения профессиональных навыков и улучшить поддержку людей, нуждающихся в реабилитации.

Одновременно развитие образовательных программ для специалистов и ухаживающих должно повысить качество повседневного ухода.

Инициатором законодательных изменений выступило Министерство благосостояния Латвии.