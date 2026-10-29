В Латвии с начала нынешнего сезона за счет государства против гриппа вакцинированы 18 779 жителей, а против Covid-19 — 1764 человека. Из-за задержек производства в Европе вакцины от гриппа поступают в страну позже обычного и небольшими партиями. Между тем заболеваемость гриппом постепенно растет, а в текущем сезоне уже зарегистрирован один случай смерти пациента с этим диагнозом.
По состоянию на 26 октября в Латвии за счет государства против сезонного гриппа вакцинированы 18 779 человек, а против Covid-19 — 1764 жителя.
Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), наиболее подходящим временем для вакцинации против гриппа остаются конец октября и ноябрь.
Прививка в этот период позволяет сформировать защиту от тяжелого течения заболевания и осложнений на протяжении сезона активного распространения гриппа.
Однако в этом году поставки вакцин в Латвию осуществляются с задержкой.
Какие вакцины от гриппа доступны и когда ожидаются новые поставки
По информации ЦПКЗ, из-за задержек производства вакцин в Европе препараты поступают в Латвию постепенно и несколько позже обычного. Жителям, относящимся к группам риска, рекомендуется уточнять наличие вакцин и возможность записи на прививку у своего семейного врача.
В настоящее время используются несколько препаратов, предназначенных для разных категорий пациентов.
- Fluenz — интраназальная вакцина, которая вводится через нос. Предназначена для детей от двух до 17 лет включительно, относящихся к определенным группам риска по состоянию здоровья. Препарат уже распределен и доставлен в заказавшие его медицинские учреждения.
- Efluelda — вакцина для жителей в возрасте от 60 лет, а также людей с умеренной или тяжелой иммуносупрессией. Вакцинация продолжается, предусмотрены дополнительные поставки в практики семейных врачей.
- Vaxigrip — вакцина для других целевых групп государственной программы, включая взрослых и детей с хроническими заболеваниями. Ее поступление в Латвию ожидается до 13 ноября.
Таким образом, доступность конкретного препарата зависит от категории пациента и наличия вакцины в медицинском учреждении.
Прививка от Covid-19 бесплатна для всех жителей
Для вакцинации против Covid-19 в медицинские учреждения Латвии уже доставлены адаптированные вакцины Comirnaty XFG. ЦПКЗ напоминает, что вакцинация против Covid-19 предоставляется бесплатно всем жителям.
При этом прививки против гриппа и Covid-19 можно сделать одновременно — во время одного посещения врача.
Заболеваемость гриппом начала расти
По данным эпидемиологического мониторинга, активность гриппа в Латвии на прошлой неделе немного повысилась, хотя пока остается на низком уровне.
Заболеваемость достигла 9,2 случая на 100 тысяч жителей, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущей неделей, когда показатель составлял восемь случаев на 100 тысяч населения.
В рамках мониторинга грипп выявили у семи пациентов против шести неделей ранее. Шесть заболевших были в возрасте от 15 до 64 лет, еще один пациент — в возрасте 65 лет и старше. Среди детей младше 14 лет случаев гриппа на прошлой неделе не выявлено.
В Национальной референс-лаборатории микробиологии Рижской Восточной клинической университетской больницы подтвердили пять случаев заражения вирусом гриппа типа А. При этом доля положительных проб на грипп составила 2,5% против 4% неделей ранее.
Среди пациентов, обследованных в больницах в связи с тяжелыми острыми респираторными инфекциями, грипп подтвердили в 1% случаев.
В этом сезоне зарегистрирован первый случай смерти пациента с гриппом
На прошлой неделе в Латвии не было зарегистрировано случаев смерти пациентов с гриппом или Covid-19. Неделей ранее был зафиксирован один случай смерти пациента с диагнозом Covid-19.
Однако в предварительных данных мониторинга за текущую неделю уже указан первый в нынешнем сезоне случай смерти пациента с гриппом.
Таким образом, с начала сезона зарегистрированы один случай смерти пациента с гриппом и два случая смерти пациентов с диагнозом Covid-19.
Как защититься от респираторных инфекций
ЦПКЗ напоминает, что снизить риск распространения гриппа и других респираторных инфекций помогают простые профилактические меры: регулярное мытье рук, проветривание помещений, соблюдение гигиены при кашле и чихании, а также очистка поверхностей, к которым часто прикасаются люди.
При появлении кашля, насморка, боли в горле или повышенной температуры рекомендуется оставаться дома, избегать тесных контактов и при необходимости обращаться к семейному врачу.
Особое внимание следует уделять защите людей с повышенным риском тяжелого течения инфекции — пожилых, беременных женщин, маленьких детей и пациентов с хроническими заболеваниями.
В ЦПКЗ подчеркивают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом снизить риск тяжелого течения гриппа, осложнений и госпитализации.
Поскольку вирусы гриппа постоянно меняются, а состав вакцин ежегодно обновляется с учетом циркулирующих штаммов, прививаться против гриппа рекомендуется каждый сезон.
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