В Латвии с начала нынешнего сезона за счет государства против гриппа вакцинированы 18 779 жителей, а против Covid-19 — 1764 человека. Из-за задержек производства в Европе вакцины от гриппа поступают в страну позже обычного и небольшими партиями. Между тем заболеваемость гриппом постепенно растет, а в текущем сезоне уже зарегистрирован один случай смерти пациента с этим диагнозом.

По состоянию на 26 октября в Латвии за счет государства против сезонного гриппа вакцинированы 18 779 человек, а против Covid-19 — 1764 жителя.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), наиболее подходящим временем для вакцинации против гриппа остаются конец октября и ноябрь.

Прививка в этот период позволяет сформировать защиту от тяжелого течения заболевания и осложнений на протяжении сезона активного распространения гриппа.

Однако в этом году поставки вакцин в Латвию осуществляются с задержкой.

Какие вакцины от гриппа доступны и когда ожидаются новые поставки

По информации ЦПКЗ, из-за задержек производства вакцин в Европе препараты поступают в Латвию постепенно и несколько позже обычного. Жителям, относящимся к группам риска, рекомендуется уточнять наличие вакцин и возможность записи на прививку у своего семейного врача.

В настоящее время используются несколько препаратов, предназначенных для разных категорий пациентов.

Fluenz — интраназальная вакцина, которая вводится через нос. Предназначена для детей от двух до 17 лет включительно, относящихся к определенным группам риска по состоянию здоровья. Препарат уже распределен и доставлен в заказавшие его медицинские учреждения.

Efluelda — вакцина для жителей в возрасте от 60 лет, а также людей с умеренной или тяжелой иммуносупрессией. Вакцинация продолжается, предусмотрены дополнительные поставки в практики семейных врачей.

Vaxigrip — вакцина для других целевых групп государственной программы, включая взрослых и детей с хроническими заболеваниями. Ее поступление в Латвию ожидается до 13 ноября.

Таким образом, доступность конкретного препарата зависит от категории пациента и наличия вакцины в медицинском учреждении.

Прививка от Covid-19 бесплатна для всех жителей

Для вакцинации против Covid-19 в медицинские учреждения Латвии уже доставлены адаптированные вакцины Comirnaty XFG. ЦПКЗ напоминает, что вакцинация против Covid-19 предоставляется бесплатно всем жителям.

При этом прививки против гриппа и Covid-19 можно сделать одновременно — во время одного посещения врача.

Заболеваемость гриппом начала расти

По данным эпидемиологического мониторинга, активность гриппа в Латвии на прошлой неделе немного повысилась, хотя пока остается на низком уровне.

Заболеваемость достигла 9,2 случая на 100 тысяч жителей, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущей неделей, когда показатель составлял восемь случаев на 100 тысяч населения.

В рамках мониторинга грипп выявили у семи пациентов против шести неделей ранее. Шесть заболевших были в возрасте от 15 до 64 лет, еще один пациент — в возрасте 65 лет и старше. Среди детей младше 14 лет случаев гриппа на прошлой неделе не выявлено.

В Национальной референс-лаборатории микробиологии Рижской Восточной клинической университетской больницы подтвердили пять случаев заражения вирусом гриппа типа А. При этом доля положительных проб на грипп составила 2,5% против 4% неделей ранее.

Среди пациентов, обследованных в больницах в связи с тяжелыми острыми респираторными инфекциями, грипп подтвердили в 1% случаев.

В этом сезоне зарегистрирован первый случай смерти пациента с гриппом

На прошлой неделе в Латвии не было зарегистрировано случаев смерти пациентов с гриппом или Covid-19. Неделей ранее был зафиксирован один случай смерти пациента с диагнозом Covid-19.

Однако в предварительных данных мониторинга за текущую неделю уже указан первый в нынешнем сезоне случай смерти пациента с гриппом.

Таким образом, с начала сезона зарегистрированы один случай смерти пациента с гриппом и два случая смерти пациентов с диагнозом Covid-19.

Как защититься от респираторных инфекций

ЦПКЗ напоминает, что снизить риск распространения гриппа и других респираторных инфекций помогают простые профилактические меры: регулярное мытье рук, проветривание помещений, соблюдение гигиены при кашле и чихании, а также очистка поверхностей, к которым часто прикасаются люди.

При появлении кашля, насморка, боли в горле или повышенной температуры рекомендуется оставаться дома, избегать тесных контактов и при необходимости обращаться к семейному врачу.

Особое внимание следует уделять защите людей с повышенным риском тяжелого течения инфекции — пожилых, беременных женщин, маленьких детей и пациентов с хроническими заболеваниями.

В ЦПКЗ подчеркивают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом снизить риск тяжелого течения гриппа, осложнений и госпитализации.

Поскольку вирусы гриппа постоянно меняются, а состав вакцин ежегодно обновляется с учетом циркулирующих штаммов, прививаться против гриппа рекомендуется каждый сезон.