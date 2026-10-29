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В Риге стоматологи будут принимать и по субботам: кому помощь окажут бесплатно 1 744

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стоматолог
ФОТО: BB.LV/AI

В Стоматологическом институте Рижского университета имени Страдиня (RSU) пациенты могут получить неотложную стоматологическую помощь и по субботам — с 9:00 до 15:00. Об этом 29 октября сообщает bb.lv со ссылкой на медицинское учреждение.

По субботам специалисты принимают только пациентов с острыми проблемами, требующими срочного осмотра стоматолога. Речь идёт, например, о сильной зубной боли, травмах и других внезапно возникших проблемах полости рта.

Плановые консультации, профилактические осмотры и заранее назначенные лечебные процедуры по субботам не проводятся.

Кому помощь окажут бесплатно?

Для взрослых неотложная стоматологическая помощь является платной.

Дети в отдельных острых ситуациях могут получить помощь бесплатно. Например, если ребёнку необходимо срочно удалить зуб и в институте в этот момент находится специалист, способный провести такую процедуру.

Если нужного специалиста нет, пациенту предложат другое время приёма.

При этом лечение зубов и другие процедуры, не связанные с неотложными состояниями, для детей по субботам являются платными.

Перед посещением необходимо позвонить

В институте подчёркивают, что своевременное обращение к стоматологу позволяет оценить серьёзность проблемы и определить необходимое лечение.

Перед поездкой пациентам рекомендуют обязательно связаться с медицинским учреждением, чтобы уточнить порядок приёма и возможность получения необходимой помощи.

Телефон для справок: 67455586.

Время оказания неотложной помощи по субботам: с 9:00 до 15:00.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте Стоматологического института RSU.

Стоматологический институт RSU был зарегистрирован в 2002 году и принадлежит Рижскому университету имени Страдиня. В 2025 году оборот учреждения составил 33,197 миллиона евро, а прибыль — 71 962 евро.

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#Рига #стоматология #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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