Сейм в четверг принял поправки к Закону об электронной связи, которые вводят обязательную регистрацию пользователей СИМ-карт предоплаты с 1 сентября 2027 года.

Разработанный Министерством внутренних дел (МВД) законопроект предусматривает, что коммерсанты в сфере электронной связи при заключении договора на услуги мобильной связи или интернета по предоплате будут обязаны идентифицировать клиента и сохранять его идентификационные данные. Коммерсантам будет запрещено предоставлять эти услуги незарегистрированным пользователям.

В аннотации указано, что такие изменения необходимы, поскольку преступники, в том числе телефонные мошенники, часто используют анонимные СИМ-карты предоплаты. Данные Государственной полиции свидетельствуют, что в 2025 году незарегистрированные СИМ-карты использовались примерно в 40% зарегистрированных преступлений, в которых использовались электронные средства связи.

МВД считает, что регистрация СИМ-карт предоплаты поможет снизить риски мошенничества, легализации средств, полученных преступным путем, и других преступных деяний, а также улучшит возможности расследования. Обязательная регистрация таких СИМ-карт уже введена в ряде европейских стран, в том числе в Литве, Германии, Австрии, Польше и Италии.