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Вводится обязательная регистрация СИМ-карт предоплаты 1 951

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2026
LETA
Изображение к статье: человек с мобильным
ФОТО: Unsplash

Сейм в четверг принял поправки к Закону об электронной связи, которые вводят обязательную регистрацию пользователей СИМ-карт предоплаты с 1 сентября 2027 года.

Разработанный Министерством внутренних дел (МВД) законопроект предусматривает, что коммерсанты в сфере электронной связи при заключении договора на услуги мобильной связи или интернета по предоплате будут обязаны идентифицировать клиента и сохранять его идентификационные данные. Коммерсантам будет запрещено предоставлять эти услуги незарегистрированным пользователям.

В аннотации указано, что такие изменения необходимы, поскольку преступники, в том числе телефонные мошенники, часто используют анонимные СИМ-карты предоплаты. Данные Государственной полиции свидетельствуют, что в 2025 году незарегистрированные СИМ-карты использовались примерно в 40% зарегистрированных преступлений, в которых использовались электронные средства связи.

МВД считает, что регистрация СИМ-карт предоплаты поможет снизить риски мошенничества, легализации средств, полученных преступным путем, и других преступных деяний, а также улучшит возможности расследования. Обязательная регистрация таких СИМ-карт уже введена в ряде европейских стран, в том числе в Литве, Германии, Австрии, Польше и Италии.

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#мобильная связь #Европа #мошенничество #преступность #МВД
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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