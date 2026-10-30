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143 человека на борту, самолёт в болоте: в Латвии разыграли сценарий катастрофы 2 688

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Учения идут
ФОТО: BB.LV/AI

В Вентспилсском крае завершились масштабные учения служб гражданской защиты и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. По сценарию в Варвском болоте потерпел крушение самолёт, на борту которого находились 143 человека.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пограничную охрану, практические учения завершились в пятницу, 30 октября. Их главной целью стала проверка готовности различных служб к совместным действиям в случае крупной авиационной катастрофы.

На борту самолёта находились 138 пассажиров и пять членов экипажа

Согласно сценарию, воздушное судно со 138 пассажирами и пятью членами экипажа потерпело аварию в труднодоступной болотистой местности.

Организацией и подготовкой учений занимался Координационный центр авиационного поиска и спасания (ARCC), находящийся в подчинении Государственной пограничной охраны.

В учениях приняли участие более 150 представителей различных ведомств и организаций. Среди них — Государственная пожарно-спасательная служба, Служба неотложной медицинской помощи, Государственная полиция, Национальные вооружённые силы, Земессардзе, министерства сообщения, иностранных дел и здравоохранения, а также представители авиакомпании airBaltic и других учреждений.

Роли пострадавших и участников условной авиакатастрофы исполняли 44 военнослужащих Службы государственной обороны и четыре члена экипажа airBaltic.

Спасатели отрабатывали действия в условиях крупной катастрофы

В ходе учений специалисты проверяли взаимодействие экстренных служб, координацию поисково-спасательных операций, обмен оперативной информацией и привлечение необходимых ресурсов.

Отдельное внимание уделялось работе информационного центра авиационных происшествий и согласованности действий государственных и муниципальных структур.

Как подчеркнули в Государственной пограничной охране, подобные тренировки позволяют оценить готовность системы гражданской защиты к чрезвычайным ситуациям и выявить возможные недостатки во взаимодействии различных ведомств.

Учения носили исключительно тренировочный характер. Реального авиационного происшествия в Варвском болоте не было.

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#авиация #Латвия #учения #безопасность #airbaltic
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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