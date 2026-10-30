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Даже в солнечную погоду поезда в Латвии могут опаздывать: названа неожиданная причина 0 219

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Электричка
ФОТО: BB.LV/AI

Осенью поезда в Латвии могут задерживаться не только из-за дождя, сильного ветра или снега. Причиной опозданий становятся обычные опавшие листья, которые способны сделать железнодорожные пути опасно скользкими.

Как сообщает пассажирский перевозчик Vivi, даже в ясную и солнечную погоду на отдельных участках железной дороги возможны небольшие задержки поездов.

Почему листья мешают движению поездов?

Попадая на рельсы, опавшая листва под воздействием влаги и давления колёс превращается в тонкий скользкий слой. В результате сцепление колёс с рельсами ухудшается.

Это затрудняет разгон и торможение поезда, а также увеличивает тормозной путь.

Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, машинисты вынуждены снижать скорость на отдельных участках железной дороги с учётом состояния рельсов.

Даже несколько минут задержки одного состава могут повлиять на расписание других поездов.

Как поезда справляются со скользкими рельсами?

Поезда Vivi оборудованы специальными системами подачи песка. При необходимости песок автоматически или по команде машиниста подаётся под колёса, улучшая их сцепление с рельсами.

Благодаря этому поезд может безопаснее разгоняться и тормозить даже на скользких участках пути.

Однако полностью исключить задержки невозможно. Несмотря на технические решения и меры предосторожности, в осенний период небольшие отклонения от расписания всё же могут возникать.

В Vivi призывают пассажиров относиться к таким ситуациям с пониманием, подчёркивая, что безопасность движения всегда остаётся главным приоритетом.

Где узнать об изменениях в расписании?

Актуальная информация о движении поездов и возможных задержках публикуется на сайте vivi.lv и в мобильном приложении Vivi Latvija.

Пассажиры также могут круглосуточно обращаться в центр обслуживания клиентов по бесплатному телефону 8760.

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#поезда #Латвия #безопасность #технологии #осень #пассажирские перевозки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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