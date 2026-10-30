Министерство экономики и подведомственные учреждения в пятницу приступили к работе в новых помещениях в государственном офисном здании на улице Талеяс, 1 в Риге, сообщили в министерстве.

Вместе с Минэкономики в новые помещения переехали четыре учреждения - Центр защиты прав потребителей, Совет по конкуренции, Латвийское национальное бюро аккредитации и Центральное статистическое управление.

В министерстве подчеркивают, что размещение учреждений в одном здании будет способствовать более тесному сотрудничеству и обеспечит современную рабочую среду для выполнения функций государственного управления.

Как сообщает ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), общая площадь помещений Минэкономики и подведомственных учреждений составляет 7369 квадратных метров.

Чтобы покрыть расходы на ремонт помещений, оборудование и переезд без дополнительного финансирования из государственного бюджета, VNĪ планирует продать ранее использовавшиеся здания. За счет средств, полученных от продажи недвижимости, планируется погасить полученный для здания на улице Талеяс заем в размере около 17,3 млн евро, а в перспективе с 2027 по 2044 год перевод Минэкономики в административное здание на ул. Талеяс позволит сократить государственные расходы на 18,2 млн евро.

Ранее министерство находилось на улице Бривибас, 55.

С переездом Минэкономики и его подведомственных учреждений в государственное офисное здание на улице Талеяс число ежедневно работающих в нем сотрудников достигло нескольких тысяч.

Переезд в офисное здание на ул. Талеяс стал возможен благодаря решению Службы государственных доходов оптимизировать площадь своих помещений более чем наполовину, освободив место для других учреждений. В настоящее время СГД занимает около трети общей площади здания, сообщает VNĪ.

Помимо СГД, в административном комплексе размещаются также VNĪ, администрация Рижского управления Государственной пограничной охраны, Центр яунсардзе, структуры прокуратуры, центральный аппарат Государственной пожарно-спасательной службы и Инспекция здравоохранения. В 2027 году планируется переезд на ул. Талеяс консульского департамента Министерства иностранных дел. - нужен интригующий заголовок, типа где искать министерство экономики Латвии?