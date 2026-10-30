Не знаю, как у дорогих читателей, но у вашего автора отопление подключили, что называется, от щедрот — посреди ночи поддают жару так, что просыпаешься в поту и шлепаешь на кухню открыть форточку, дабы чуток выровнять температуру. Зато уже в ноябре получим кругленькие счетики. Так, Rīgas siltums?

83 евро и 01 цент – таким был с 1 октября 2025 года и до сегодняшнего дня столичный тариф за мегаватт-час. Ну, прямо скажем, не Юмправа со Стренчи, где царил просто коммунизм (в хорошем смысле слова) с тарифами от 51 до 56,41 евро за МВт·ч.

Однако же, например, в Салдусе тариф составлял на октябрь 105,74 евро, в Талси — 99,53 евро, в Юрмале — около 94,90 евро, а в Цесисе — почти 93 евро за МВт·ч.

Стоит учесть также, что уровень доходов в малых городах отнюдь не компенсирует эти затраты… Ну а так как мы до сих пор не слышали о протестах салдусцев или цесисцев, то, вероятно, их все в целом устраивало. Так же, как и жителей Даугавпилса, где — да, 76 евро, но зарплаты, прямо скажем, гораздо сильнее отстают от столичных.

В Риге же относительно умеренный тариф объяснялся диверсификацией источников тепла: всего у нас их 44, из них пять теплоцентралей и 39 котельных общей мощностью 794,4 мегаватта. Если переводить рижское тепло на чистую энергию, то получится, что на город работает целиком Плявиньская ГЭС.

С другой стороны, столичное хозяйство характеризуется гигантским разбросом — одних теплотрасс у нас 847 км (за сезон отремонтировали и проложили заново 15 км). Средний возраст трубопроводов снижается, составляя ныне 28 лет, — безопасность растет. Это позволило за первые 9 месяцев 2026 года доставить потребителям 2,962 миллиона мегаватт-часов, что на 13% превысило показатель годичной давности. Зима 2025/26 годов была весьма суровой…

Преимущественно принадлежащее самоуправлению АО Rīgas siltums (RS) подключило в минувшем сезоне 40 новых зданий. На теплоцентрали Imanta введен в эксплуатацию первый в Латвии водогрейный котел мощностью 49 мегаватт, достигающий максимального энергопотребления за 1,5 минуты и способный производить кипяток именно в периоды минимальных цен на электричество — для экономии.

При этом только 31% поставленного тепла приходится на произведенное самим RS, а 69% — на закупленное у других производителей. В Риге имеется 8652 теплоузла, которые уже практически полностью подключены к отоплению.