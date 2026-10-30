Россия представляет угрозу безопасности, однако жителям стран Балтии не следует поддаваться панике. Необходимо укреплять устойчивость общества и быть готовыми к возможным кризисным ситуациям.

Об этом во время визита в Латвию заявил Верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Как сообщает агентство LETA, генерал ответил на вопросы журналистов о риске войны с Россией и о том, к чему следует готовиться жителям Латвии и других балтийских государств.

Угроза существует, но паниковать не нужно

Гринкевич отметил, что действия России в Украине демонстрируют её готовность добиваться политических целей с помощью насилия и военной силы.

Генерал охарактеризовал происходящее в Украине насилие как невообразимое и, сославшись на слова президента США Дональда Трампа, подчеркнул необходимость прекращения войны.

При этом главнокомандующий НАТО призвал не драматизировать ситуацию, а сосредоточиться на практической подготовке к возможным угрозам.

По его словам, устойчивость общества и государственных институтов необходимо укреплять заранее, ещё до возникновения кризиса.

Латвии есть чему научить союзников

Гринкевич положительно оценил инициативы правительств, направленные на повышение готовности населения к чрезвычайным ситуациям.

Он особо отметил опыт Латвии и других государств восточного фланга НАТО.

По мнению генерала, союзники могут многому научиться у этих стран в вопросах укрепления устойчивости населения, государственных учреждений и общественных структур.

Главнокомандующий напомнил о принципе «мир через силу», который использует президент США Дональд Трамп.

Суть этого подхода, по словам Гринкевича, заключается в том, что сильная оборона и готовность к возможному конфликту способны предотвратить его возникновение.

Готово ли НАТО защищать страны Балтии?

Отвечая на вопрос о наиболее срочных потребностях альянса в обороне балтийских государств, генерал подчеркнул, что НАТО уже сейчас готово противостоять существующим угрозам.

Вместе с тем, по его словам, альянс должен постоянно совершенствовать свои возможности.

Особое значение имеет стремительное развитие военных технологий, которое наблюдается на поле боя в Украине и в ходе конфликтов на Ближнем Востоке.

Гринкевич отметил, что НАТО необходимо оперативно внедрять новые решения, чтобы опережать потенциальных противников.

Главный приоритет — данные и современные технологии

Одним из важнейших направлений развития обороны НАТО генерал назвал совершенствование систем обработки и анализа информации.

По его словам, альянсу необходима современная архитектура данных, позволяющая объединять информацию, поступающую от различных датчиков и систем наблюдения.

Это должно обеспечить более полное представление о ситуации на поле боя, в воздушном пространстве и на суше, особенно на восточном фланге НАТО.

Такая система позволит военному командованию быстрее оценивать обстановку, координировать действия и эффективнее реагировать на возникающие угрозы.

Гринкевич подчеркнул, что именно развитие информационной инфраструктуры стало бы для него первоочередной задачей.

По его оценке, это поможет повысить эффективность военных операций и реализовать стратегический подход, который он ранее представил в Варшаве как свою «теорию победы».

Кто такой генерал Алексус Гринкевич?

Алексус Гринкевич занимает должность Верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе с июля 2025 года.

Он отвечает за стратегическое руководство военными операциями альянса и возглавляет Командование НАТО по операциям.

В его обязанности входят планирование военных операций, определение необходимых сил и средств, а также координация действий вооружённых сил государств — членов НАТО в соответствии с решениями Североатлантического совета и указаниями Военного комитета альянса.

В случае агрессии против государства — члена НАТО главнокомандующий отвечает за осуществление военных мер в пределах своих полномочий, направленных на обеспечение или восстановление безопасности территории альянса.

Главный посыл заявления Гринкевича в Латвии заключается в том, что готовность к возможному конфликту должна стать инструментом его предотвращения. По мнению генерала, укрепление обороны, развитие технологий и повышение устойчивости общества позволяют союзникам лучше противостоять угрозам без нагнетания паники среди населения.