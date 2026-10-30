Первая неделя переговоров о создании нового правительства Латвии завершилась, но главная интрига сохраняется: кто войдет в правящую коалицию и кому достанутся ключевые должности?

Кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс («Объединенный список», ОС) уверяет, что стороны находят общий язык по важнейшим вопросам. Однако за внешним согласием уже обозначились первые разногласия, а «Новое Единство» явно недовольно своей ролью в переговорах.

Сначала реформы, потом кресла

За первую неделю Кулбергс успел провести переговоры с «Новым Единством», Национальным объединением и «Прогрессивными». Пока политики предпочитают обсуждать будущие реформы, а не делить министерские портфели.

По словам одного из лидеров ОС Эдвардса Смилтенса, потенциальные партнеры поддержали практически все предложенные инициативы.

«Мы предложили им список ряда сложных решений и, по сути, получили поддержку почти по всем предложениям», — заявил Смилтенс агентству ЛЕТА.

Однако без разногласий не обошлось. Камнем преткновения стало государственное финансирование политических партий. «Объединенный список» предлагает немного сократить эти расходы, но «Новое Единство» с такой идеей не согласно.

При этом, как утверждает представитель ОС, по другим важным вопросам удалось найти взаимопонимание. Речь идет о наведении порядка в государственных финансах, пересмотре работы госуправления и проведении реформ.

Министерские портфели пока не делят. По крайней мере, официально

Смилтенс настаивает: обсуждать фамилии будущих министров преждевременно. Сначала необходимо договориться о решениях, которые предстоит принимать новому кабинету министров.

«Общество должно знать, что вопрос о должностях будет последним в повестке переговоров», — подчеркнул политик.

По его словам, даже потенциальные партнеры пока не имеют конкретных договоренностей о распределении министерских постов.

Логика ОС проста: сначала согласовать сложные и, возможно, непопулярные реформы, а уже затем определить, кто готов взять на себя ответственность за их реализацию.

«Новое Единство» начинает нервничать

Однако далеко не все участники переговоров разделяют оптимизм «Объединенного списка».

Бывший премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») уже выразила обеспокоенность происходящим. По ее словам, пока трудно понять, в каком направлении движется формирование правительства.

Более того, у «Нового Единства» нет ощущения, что партия полноценно участвует в создании будущей коалиции.

И для такого беспокойства, похоже, есть основания.

В президиуме Сейма места для «Нового Единства» не нашлось

Параллельно с переговорами о правительстве политики обсуждают и распределение руководящих должностей в 15-м Сейме.

По информации агентства ЛЕТА, на пост председателя парламента рассматривается Эдвардс Смилтенс. В состав президиума также могут войти Раймондс Вейонис («Объединенный список»), Линда Лиепиня («Латвия на первом месте»), Инара Мурниеце (Национальное объединение) и Антонина Ненашева («Прогрессивные»).

Примечательно, что представителя «Нового Единства» в этом списке нет.

Таким образом, пока одни политики говорят о необходимости сначала договориться о реформах, параллельно уже вырисовывается возможное распределение влиятельных парламентских должностей.

Впереди новый раунд переговоров

На следующей неделе политическая интрига получит продолжение. Андрис Кулбергс намерен встретиться с представителями партии «Латвия на первом месте».

Эти переговоры могут внести дополнительную ясность в будущую конфигурацию власти. Пока же остается открытым главный вопрос: удастся ли Кулбергсу собрать устойчивую коалицию и какую роль в ней сыграет «Новое Единство»?

Судя по итогам первой недели, борьба за влияние в новом правительстве только начинается.