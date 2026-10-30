В целом риск бедности в Латвии за последние 10 лет снизился, особенно среди детей и молодежи, где показатели лучше, чем в среднем по Европе. В свою очередь, чем старше люди, тем выше риск бедности, и в пожилом возрасте Латвия занимает первое место в Европе, свидетельствуют данные "Eurostat".

Кроме того, именно в Латвии наблюдается наибольшая разница в риске бедности между детьми до шести лет и лицами старше 75 лет. "Экономика развивается, сокращая число людей, подверженных риску бедности. Однако проблем по-прежнему немало. Структура экономики меняется, есть постоянный спрос на новые знания и навыки. Быстрые демографические изменения также создают условия для того, чтобы молодые люди имели относительное преимущество на рынке труда. Об этом свидетельствует тот факт, что уровень заработной платы начинает снижаться после достижения 50 лет. Кроме того, страны Балтии выделяются на европейском фоне тем, что заработная плата молодого поколения превышает заработную плату работников старшего поколения.

Это можно объяснить как меньшим количеством возможностей на рынке труда, так и другими факторами, такими как состояние здоровья", - говорит экономист банка Дайнис Гашпуйтис. "Латвия находится в непростой ситуации, поскольку ей необходимо финансировать доходы нынешних пенсионеров и создавать лучшие условия для новых поколений, которым придётся финансировать эту систему. Если государство направит слишком много ресурсов на пенсии и другие пособия, возникнет нехватка средств на образование, уход за детьми и поддержку семей. Если же пенсии останутся низкими, бедность может привести к увеличению расходов на здравоохранение и социальный уход, а также к снижению доверия к системе социального страхования. Возникает риск порочного круга, что налагает обязанность принимать взвешенные и адекватные решения", - говорит экономист.

Основными факторами являются экономическое развитие, рост занятости, более длительная и здоровая трудовая жизнь, сокращение теневой экономики и устойчивая пенсионная система.