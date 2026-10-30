Готовы ли жители Латвии защищать свою страну в случае войны? Согласно результатам исследования, утвердительно на этот вопрос отвечают лишь 37% населения. Для сравнения: в Финляндии таких людей 64%. На этом фоне в Сейме заговорили о необходимости увеличить продолжительность обучения государственной обороне.

Председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис считает, что нынешней программы подготовки недостаточно. По его мнению, школьникам необходимо уделять значительно больше времени изучению вопросов государственной обороны.

Выступая в пятницу, 23 октября, на презентации исследования Аналитической службы Сейма «Готовность населения защищать страну в случае военной угрозы в странах Балтии и Финляндии», депутат напомнил, что первоначально на обучение государственной обороне планировалось выделить 144 часа. Однако после обсуждений и политических компромиссов программу сократили до 112 часов.

Теперь, как считает Бергманис, пришло время пересмотреть это решение.

«Сейчас мы понимаем, что нам нужно вернуться как минимум к 140 часам, потому что просто не хватает времени, чтобы можно было полноценно этому обучить», — заявил он. Почему Финляндия готова защищаться, а Латвия отстает?

Особое внимание на презентации уделили результатам опросов общественного мнения. Осенью 2025 года готовность сражаться за свою страну выразили только 37% жителей Латвии. В Финляндии этот показатель достигал 64%.

Таким образом, разница составляет внушительные 27 процентных пунктов.

Впрочем, Бергманис призвал учитывать исторические обстоятельства. Финляндия последовательно выстраивала свою оборонную систему на протяжении десятилетий — со времен окончания Зимней войны. Латвия же приступила к созданию системы всеобъемлющей государственной обороны лишь восемь лет назад.

По словам депутата, война России против Украины наглядно показала: для защиты страны недостаточно современных вооружений, военных бюджетов и подготовленной армии. Не менее важны готовность общества сопротивляться, способность сохранять единство и понимание того, как действовать в критической ситуации. Защищать страну — не обязательно брать в руки оружие

При этом Бергманис подчеркнул, что участие в государственной обороне вовсе не означает, что каждый житель должен становиться солдатом.

В случае военной угрозы стране потребуются люди самых разных профессий и специальностей. Каждый может внести свой вклад, используя собственные знания, навыки и возможности.

Главная задача государства, по мнению депутата, — не просто убедить население в необходимости защищать Латвию, но и научить людей действовать в чрезвычайных обстоятельствах.