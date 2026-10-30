31 октября 2026 года чтят апостола от 70-ти Луку. Он был автором одного из Евангелий, книги Деяний святых апостолов, портретистом, который запечатлел при жизни лик Богоматери.

В народе по ассоциации с именем святого день называли Луков и считали необходимым поесть что-то с добавлением лука.

О чем вспоминают в Церкви 31 октября 2026 года

Лука был современником Иисуса. Он жил в I веке и был родом из Антиохии Сирийской. О его жизни мало что известно. Скорее всего, он был выходцем из просвещенной семьи греков и получил хорошее образование. Видимо, он хорошо знал законы, историю, философию, медицину, учился живописи. Услышав об Иисусе, Лука пришел в Палестину, где тот был в сей момент. Он глубоко воспринял проповеди Христа и сразу решил принять крещение.

С той поры он следовал за Иисусом, был избран им в число 70 апостолов, при его жизни прочитал первую свою проповедь. Он в числе немногих последователей присутствовал при распятии Христа. Такая преданность позволила ему быть в числе первых, увидевших Спасителя после Воскрешения. Когда он с другим апостолом Клеопой шел в Еммаус, то встретил на дороге Спасителя и имел с ним беседу.

Лука был участником второго миссионерского путешествия апостола Павла, после чего они почти не разлучались до самой смерти Павла. После его казни в Риме Лука продолжил проповедовать — он побывал в Ливии, Египте и Фиваиде. В возрасте 84 лет он был схвачен в Фиве (Греция) и повешен. Мощи его хранятся в Падуе (Италия) в базилике святой Иустины.

Считается, что именно Лука был первым создателем икон. Он создал прижизненный портрет Богоматери.

Смысл праздника

Чтится святой, который смог создать важную для христиан иконопись, написал Евангелие и всей своей жизнью доказал, что во имя Господа можно совершать самые великие поступки.

Народные приметы погоды

— Тучи к ночи — впереди дождливые дни.

— Снег утром — зима еще не скоро придет и будет теплой.

— Птицы нахохлились — к дождю.

— Облака плывут с севера на юг — впереди солнечный день.

Что можно делать 31 октября 2026 года

— Принято готовить что-то с добавлением репчатого лука.

— Прекрасный день для рыбалки, а также — чтобы приготовить что-то с рыбой.

Что нельзя делать 31 октября 2026 года

— Нельзя переедать.

— Нельзя пилить деревья, ветки, снимать кору с деревьев.

— Нельзя брать в долг — ни деньги, ни вещи.