Несмотря на обилие тыкв, костюмов и тематических украшений в магазинах, Хэллоуин в Латвии собираются отмечать немногие. Согласно новому исследованию компании Gemius, только 18% пользователей интернета планируют участвовать в праздновании. При этом интерес к празднику постепенно снижается.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на исследование Gemius, в прошлом году отмечать Хэллоуин собирались 19% опрошенных, а в 2024 году — 20%.

В этом году 74% респондентов заявили, что не планируют праздновать, ещё 7% пока не определились.

Где в Латвии больше всего любят Хэллоуин?

Наибольшей популярностью праздник пользуется в Риге и её окрестностях.

В столице и Рижском регионе отмечать Хэллоуин собираются по 23% опрошенных.

В других регионах интерес заметно ниже:

Видземе — 16%;

Земгале — 16%;

Латгале — 14%;

Курземе — 10%.

Именно Курземе оказался регионом, где к Хэллоуину относятся наиболее равнодушно. Здесь 82% опрошенных не собираются его праздновать.

Для сравнения, в Риге такой ответ дали 70% респондентов, а в Рижском регионе — 69%.

Украшения, костюмы и охота за сладостями

Среди тех, кто всё же планирует отмечать Хэллоуин, наиболее популярным способом празднования остаётся украшение дома.

Такой вариант выбрали 42% участников опроса, собирающихся праздновать.

Столько же — 42% — намерены привлечь к праздничным мероприятиям детей. Речь идёт в том числе о мероприятиях в учебных заведениях и традиционных походах за сладостями.

Ещё 40% собираются наряжаться в костюмы и ходить по домам с просьбами угостить конфетами.

Посетить организованные мероприятия, посвящённые Хэллоуину, планируют 28% празднующих.

Устроить тематическую вечеринку или побывать на празднике у родственников и друзей собираются 19%.

Среди других вариантов респонденты называли раздачу сладостей, украшение рабочих мест, просмотр фильмов ужасов и вырезание фонарей из тыкв.

Почему большинство жителей не празднуют?

Главная причина отказа от Хэллоуина — отсутствие интереса к его традициям.

Так ответили 49% опрошенных, не планирующих участвовать в праздновании. Некоторые из них вообще не считают Хэллоуин праздником.

Ещё 32% объяснили своё решение тем, что Хэллоуин не принято отмечать в их семье или среди друзей.

Только 4% заявили, что им не хватает информации о праздничных традициях.

Среди других причин назывались религиозные убеждения, предпочтение традиционных латышских праздников, а также возраст.

Некоторые участники исследования признались, что они сами или их дети уже слишком взрослые для подобных развлечений.

Интерес снижается третий год подряд

Результаты исследования показывают постепенное уменьшение доли жителей, планирующих отмечать Хэллоуин.

Если в 2024 году таких было 20%, то в 2025-м — 19%, а в 2026-м — уже 18%.

В то же время праздник сохраняет популярность среди части жителей Риги и её окрестностей, особенно семей с детьми.

Опрос Gemius проводился с 20 по 26 октября 2026 года. В нём приняли участие 3045 пользователей интернета в Латвии.

Таким образом, несмотря на заметное присутствие хэллоуинской атрибутики в торговле и развлечениях, для большинства опрошенных жителей Латвии 31 октября остаётся обычным осенним днём.