Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Одна рижская гимназия завоевала больше международных наград, чем все остальные школы Латвии вместе взятые 1 280

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Награды
ФОТО: BB.LV/AI

Ученики Рижской государственной 1-й гимназии (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija) добились впечатляющих результатов на международных предметных олимпиадах. На их долю пришлось более половины всех наград, завоёванных школьниками Латвии в 2026 году.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на данные Государственного агентства развития образования (VIAA), учащиеся этой гимназии получили 15 из 28 наград, завоёванных представителями Латвии на международных олимпиадах.

Всего латвийские школьники в этом году завоевали одну золотую, пять серебряных и 19 бронзовых медалей, а также получили три почётные грамоты.

В каких предметах школьники Латвии оказались сильнее всего?

В семи международных олимпиадах мирового уровня отличились 26 школьников из 12 учебных заведений страны.

Помимо Риги, высоких результатов добились представители школ Елгавы, Цесиса, Лиепаи, Сигулды и Друвы.

Больше всего наград латвийские школьники получили по физике и математике — по пять в каждой дисциплине.

По четыре награды завоёвано в химии, биологии и географии. Ещё три медали и почётные грамоты пришлись на олимпиады по астрономии, астрофизике и информатике.

Таким образом, Рижская государственная 1-я гимназия стала безусловным лидером среди латвийских школ по количеству наград на международных предметных олимпиадах 2026 года, обеспечив более 53% всех достижений страны.

×
#образование #Латвия #награды #астрономия #биология #химия #физика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Хэллоуин
Изображение к статье: Алексус Гринкевич
Изображение к статье: Светоотражатели
Изображение к статье: Лошади на снегу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: старики в пансионате
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Латвия - Украина
Наша Латвия
16
Изображение к статье: Даугавпилс
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Тюрьма
ЧП и криминал
Изображение к статье: орден Трёх звёзд
Политика
2
Изображение к статье: Госконтроль Латвии подготовил 35 предложений для нового правительства
Политика
Изображение к статье: старики в пансионате
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Латвия - Украина
Наша Латвия
16
Изображение к статье: Даугавпилс
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео