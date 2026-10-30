Ученики Рижской государственной 1-й гимназии (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija) добились впечатляющих результатов на международных предметных олимпиадах. На их долю пришлось более половины всех наград, завоёванных школьниками Латвии в 2026 году.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на данные Государственного агентства развития образования (VIAA), учащиеся этой гимназии получили 15 из 28 наград, завоёванных представителями Латвии на международных олимпиадах.

Всего латвийские школьники в этом году завоевали одну золотую, пять серебряных и 19 бронзовых медалей, а также получили три почётные грамоты.

В каких предметах школьники Латвии оказались сильнее всего?

В семи международных олимпиадах мирового уровня отличились 26 школьников из 12 учебных заведений страны.

Помимо Риги, высоких результатов добились представители школ Елгавы, Цесиса, Лиепаи, Сигулды и Друвы.

Больше всего наград латвийские школьники получили по физике и математике — по пять в каждой дисциплине.

По четыре награды завоёвано в химии, биологии и географии. Ещё три медали и почётные грамоты пришлись на олимпиады по астрономии, астрофизике и информатике.

Таким образом, Рижская государственная 1-я гимназия стала безусловным лидером среди латвийских школ по количеству наград на международных предметных олимпиадах 2026 года, обеспечив более 53% всех достижений страны.