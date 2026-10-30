Изменения климата влияют и на первый снег - он выпадает все позже. Как показывает анализ данных Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, до начала этого столетия средняя дата появления первого снежного покрова (не менее 1 сантиметра) на территории Латвии в каждом десятилетии была от середины октября до начала ноября, а после 2010 года первый слой снега стал появляться все позже и позже.

В прошлом десятилетии средняя дата образования первого снежного покрова была 10 ноября, а в этом десятилетии, которому всего пять лет, это уже 20 ноября. Последний раз измеримый слой снега выпадал в октябре восемь лет назад - в 2018 году.

В этом году тенденция сохраняется, и снега в октября не было. Это не означает, что ранний первый снег исчез. Архивные данные показывают, что даже в далеком прошлом колебания от года к году были значительными. Например, в 1973 году 23 сентября в Резекне образовался трехсантиметровый снежный покров, что является самым ранним зарегистрированным первым снегом в Латвии, зато в следующем году первый покров появился только 8 ноября.

Скорее всего, в ближайшие годы будут периоды, когда снег будет выпадать и в октябре, потому что изменение климата - процесс не прямолинейный. Погодные условия в наших широтах всегда быстро менялись и будут продолжать меняться, но тенденции сохранятся - ранний первый снегопад становится реже, поздний - чаще.