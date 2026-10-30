В сентябре уровень безработицы в Латвии составил 7,3%, что выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

Наиболее высоким уровень безработицы среди стран ЕС в сентябре был в Финляндии (10,5%), Испании (10,3%), Швеции (8,7%), Франции (8,5%), Эстонии (8%) и Греции (7,6%). В Литве безработица составила 6,2%.

Наиболее низкий уровень безработицы в сентябре был зарегистрирован в Чехии (2,8%), на Мальте, в Польше и Болгарии (3,4%), а также в Словении (3,6%).

В среднем по ЕС безработица, согласно сезонно выровненным данным, сохранилась на уровне 6,2%, в еврозоне - на уровне 6,5%.

Согласно данным "Eurostat", в сентябре в странах ЕС было 13,773 млн безработных, в том числе 11,555 млн - в странах еврозоны.