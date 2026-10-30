Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почти как в Греции, только без моря и солнца: Латвия отличилась в европейской статистике 1 1569

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почти соседи
ФОТО: BB.LV/AI

В сентябре уровень безработицы в Латвии составил 7,3%, что выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

Наиболее высоким уровень безработицы среди стран ЕС в сентябре был в Финляндии (10,5%), Испании (10,3%), Швеции (8,7%), Франции (8,5%), Эстонии (8%) и Греции (7,6%). В Литве безработица составила 6,2%.

Наиболее низкий уровень безработицы в сентябре был зарегистрирован в Чехии (2,8%), на Мальте, в Польше и Болгарии (3,4%), а также в Словении (3,6%).

В среднем по ЕС безработица, согласно сезонно выровненным данным, сохранилась на уровне 6,2%, в еврозоне - на уровне 6,5%.

Согласно данным "Eurostat", в сентябре в странах ЕС было 13,773 млн безработных, в том числе 11,555 млн - в странах еврозоны.

×
#Литва #Финляндия #Испания #безработица #Еврозона #Латвия #Европа #ЕС #статистика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
4
2
1
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раймонд Бергманис
Изображение к статье: Прививка
Изображение к статье: Новый дом для экономики
Изображение к статье: Награды

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Айварс Стракшас
Политика
1
Изображение к статье: Раймонд Бергманис
Наша Латвия
1
Изображение к статье: туристы у памятника свободы
Lifenews
2
Изображение к статье: Пентагон
В мире
33
Изображение к статье: Пара на пляже
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвия, Литва и Эстония договорились объединить усилия для борьбы с последствиями крупных аварий в электросетях, разрушительных штормов и других чрезвычайных ситуаций.
Бизнес
3
Изображение к статье: Айварс Стракшас
Политика
1
Изображение к статье: Раймонд Бергманис
Наша Латвия
1
Изображение к статье: туристы у памятника свободы
Lifenews
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео