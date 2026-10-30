В субботу, 31 октября, погода в Латвии станет немного спокойнее: дожди ожидаются лишь местами, однако небо по-прежнему будет преимущественно облачным. Ночью и утром во многих районах страны возможен туман, прогнозируют синоптики.

Вечером в пятницу кратковременные дожди пройдут на большей части территории Латвии, причём местами осадки будут сильными. К субботе их интенсивность заметно уменьшится.

Ветер сменит направление на северное и северо-восточное, его скорость будет слабой или умеренной.

Ночью температура воздуха опустится до +3…+7 градусов, однако на отдельных участках побережья сохранится более тёплая погода — не ниже +9 градусов.

Днём столбики термометров покажут от +7 до +11 градусов.

Какая погода ожидается в Риге

В столице временами пройдут дожди, однако в субботу утром и днём осадков уже не прогнозируется.

Будет дуть слабый или умеренный северный и северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит около +7 градусов, а днём повысится до +9 градусов.

Таким образом, последний день октября в Риге обещает быть преимущественно сухим, но облачным и по-осеннему прохладным.