Только 14% жителей Латвии всегда используют светоотражатели в тёмное время суток, а каждый третий практически никогда их не носит. Между тем именно ноябрь считается самым опасным месяцем для пешеходов.

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) вновь запускает кампанию «Nāvīgi stilīgi» («Смертельно стильно»), призывая жителей позаботиться о своей видимости на дорогах.

По данным CSDD, в 2025 году в Латвии в тёмное время суток погибли 34 пешехода. В 2026 году по состоянию на 28 октября зарегистрировано шесть таких смертельных случаев. Однако наиболее опасный период ещё впереди.

Самое опасное время — с 17 до 20 часов

Статистика CSDD за 2021–2026 годы показывает, что больше всего пешеходов погибает именно в ноябре. За этот период в ноябре зарегистрировано 25 смертельных случаев, в декабре — 20, а в октябре — 14.

Особенно опасными считаются вечерние часы с 17:00 до 20:00, когда люди возвращаются с работы, из магазинов или по другим повседневным делам.

В это время видимость на дорогах ухудшается из-за темноты, дождя, тумана и других неблагоприятных погодных условий.

Рига оказалась в числе самых опасных мест

Распространено мнение, что смертельные происшествия с пешеходами в темноте происходят преимущественно на неосвещённых загородных дорогах. Однако статистика свидетельствует об обратном.

За последние пять лет больше всего таких происшествий зарегистрировано в Риге — 20 случаев.

За столицей следуют самоуправления Рижского региона, в том числе Кекавский, Ропажский и Марупский края.

В CSDD подчёркивают, что светоотражатели необходимы не только за пределами населённых пунктов, но и в городах. Интенсивное движение и неравномерное уличное освещение могут значительно затруднять обнаружение пешеходов.

Каждый третий практически не пользуется светоотражателями

Опрос, проведённый CSDD совместно с исследовательской компанией Snapshots, показал, что только 14% жителей Латвии всегда используют светоотражающие элементы в тёмное время суток.

При этом 33% респондентов признались, что практически никогда или вообще никогда их не носят.

Особенно заметна разница между городскими и сельскими жителями.

В Риге всегда или в большинстве случаев светоотражатели используют лишь 29% опрошенных. В сельской местности этот показатель достигает 60%.

Одной из главных причин отказа от светоотражателей жители называют уверенность в том, что передвигаются по хорошо освещённым улицам. Такой ответ дали 35% респондентов.

Ещё 32% признались, что просто забывают надевать светоотражатели.

Молодёжь считает светоотражатели немодными

Исследование выявило и другую проблему: внешний вид светоотражающих элементов устраивает далеко не всех.

Среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет недовольство их дизайном выразили 19% опрошенных. Среди всех респондентов этот показатель составляет лишь 7%.

При этом почти половина участников опроса, которые не всегда пользуются светоотражателями, готовы изменить свои привычки.

Так, 47% заявили, что использовали бы их чаще, если бы светоотражающие элементы изначально были встроены в одежду или сумки.

Небольшая деталь, которая может спасти жизнь

Кампания «Nāvīgi stilīgi» призвана напомнить, что в тёмное время суток пешеходы и велосипедисты без светоотражающих элементов могут быть практически незаметны для водителей.

Особенно это касается недостаточно освещённых участков дорог.

Светоотражатели помогают водителям раньше замечать людей и своевременно реагировать на их появление на проезжей части.

Организаторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее в осенне-зимний период.

Кампанию CSDD проводит совместно с Государственной полицией, страховой компанией Balta, сетью автозаправочных станций Virši-A и торговой сетью Narvesen.

Финансирование обеспечивается за счёт средств CSDD и Совета по безопасности дорожного движения, включая средства, поступающие от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA).

Опрос проводился в октябре 2026 года. В нём приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.