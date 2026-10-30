С 1 декабря предприятие Rīgas siltums планирует повысить тариф на тепловую энергию на 19%, сообщил агентству LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций компании Иво Валдовскис.

Rīgas siltums уже представило Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) проект изменения тарифа. Согласно предложению, с 1 декабря стоимость тепловой энергии составит 96,33 евро за мегаватт-час (МВт·ч) без НДС.

Это на 16% больше, чем в предыдущем отопительном сезоне, и на 19% выше действующего тарифа, который составляет 80,96 евро за МВт·ч.

Газ подорожал на 200%, биомасса — на 50%

Председатель правления Rīgas siltums Калвис Калниньш объясняет предстоящее повышение резким ростом стоимости энергоресурсов, полностью компенсировать который невозможно.

По сравнению с прошлым годом природный газ подорожал на 200%, биомасса — примерно на 50%. Выросли также цены на электроэнергию. В совокупности эти ресурсы формируют около 70% затрат, учитываемых при расчёте тарифа на тепло.

Ранее предприятие прогнозировало, что с декабря отопление в Риге может подорожать на 20–30%. Однако, по словам Калниньша, благодаря принятым мерам удалось ограничить рост тарифа до 16% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном.

Как предприятие пыталось сдержать рост цен

В Rīgas siltums утверждают, что, как и перед предыдущим отопительным сезоном, в этом году был принят ряд мер для смягчения последствий колебаний цен на энергоресурсы.

В соответствии со стратегией закупок предприятие приобретало природный газ заблаговременно и постепенно, распределяя риски и уменьшая возможное влияние событий на Ближнем Востоке на стоимость теплоснабжения Риги.

Совместно с Министерством климата и энергетики было разработано решение, позволяющее отвязать закупочную цену тепловой энергии, произведённой из биотоплива, от колебаний стоимости природного газа. Для этого установлена максимальная цена закупки тепла в соответствующей рыночной зоне. Ценовой потолок введён на основании поправок к Закону об энергетике.

Кроме того, внедрён механизм трёхчасовых закупок тепловой энергии. Он позволяет когенерационным станциям эффективнее использовать произведённое тепло в периоды, когда условия на рынке электроэнергии наиболее благоприятны. Предполагается, что это повысит гибкость рынка, усилит конкуренцию и поможет снизить расходы потребителей.

По словам Валдовскиса, все эти меры позволили уменьшить влияние подорожания энергоресурсов и удержать рост тарифа ниже первоначальных прогнозов.

От зависимости от газа хотят избавиться за пять лет

Калниньш напоминает, что стратегическая цель Rīgas siltums — постепенно сокращать зависимость от природного газа, стоимость которого существенно влияет на тариф.

Сейчас газ составляет около 60% используемых предприятием энергоресурсов. В течение пяти лет эту долю планируется уменьшить до 35%.

При этом полностью отказаться от газа невозможно: он по-прежнему необходим для производства тепла в периоды максимального спроса и в кризисных ситуациях.

В течение отопительного сезона предприятию придётся дополнительно закупать газ. Необходимые объёмы будут зависеть от суровости зимы, а закупочная цена — от ситуации на энергетическом рынке.

Поэтому руководство Rīgas siltums не исключает нового пересмотра тарифа уже в ходе отопительного сезона. Впрочем, пока говорить о возможных изменениях преждевременно.

В компании обещают, что любые решения будут основаны на экономически обоснованных расчётах, а жителей о них проинформируют заблаговременно.

Прибыль Rīgas siltums выросла

Между тем, согласно ранее опубликованным данным, оборот концерна Rīgas siltums в прошлом финансовом году — с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года — составил 239,625 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее.

При этом прибыль концерна выросла в несколько раз и достигла 19,888 млн евро.

Оборот материнской компании Rīgas siltums за тот же период составил 239,618 млн евро, сократившись на 3,6%. Зато прибыль предприятия увеличилась на 61,4% — до 6,373 млн евро.