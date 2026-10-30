Сейм собирается переписать законы о принудительной аренде земли. Что очевидно: если пройдут новые поправки, сотням тысяч латвийцев за аренду чужой земли под собственным жильём придётся платить больше.

Одно из новшеств: владельцев квартир обяжут компенсировать налог на землю.

Цель поправок: защита интересов землевладельцев

Итак, депутаты уже уходящего 14-го Сейма решили взвалить на плечи владельцев квартир новые финансовые расходы.

Сейм принял решение передать в Юридическую комиссию поправки к закону, регулирующему порядок вступления в силу Вводной, Наследственной и Вещной частей восстановленного Гражданского закона 1937 года.

За этим длинным бюрократическим названием скрывается крайне болезненная тема: очередная перекройка правил игры в сфере так называемой принудительной раздельной собственности.

Поводом для законодательной суеты стало решение Конституционного суда (КС, суда Сатверсме) по делу № 2024-21-0103. Суд признал действующий порядок платы за законное пользование землёй и правила оценки её кадастровой стоимости не соответствующими Конституции. КС посчитал, что права землевладельцев ущемлены, а плата за аренду не выполняет свою компенсационную функцию.

То есть защищать интересы жильцов за счёт землевладельцев власти больше не имеют права.

Конституционный суд указал, что ни права владельцев зданий, ни благополучие общества не могут быть защищены за счёт землевладельцев: «Правовое регулирование, ставящее одного из участников юридических отношений в явно худшее положение, не может также обеспечить социальный мир и защиту общественного благополучия».

Перемены для жильцов: расходы вырастут

Главная новость для владельцев квартир и зданий, стоящих на чужой земле, неутешительная: помимо самой платы за аренду земли, придётся из своего кармана компенсировать землевладельцу фактическую сумму налога на недвижимость.

Дело в том, что из-за особенностей кадастровой оценки возникали такие ситуации: налог на землю, который платит землевладелец, оказывался выше, чем сумма аренды, которую он получал от жильцов.

Чтобы устранить эту разницу, авторы законопроекта решили переложить налог на конечных потребителей — жильцов, чьи дома стоят на частной территории. Если дом занимает лишь часть участка, сумму налога рассчитают пропорционально занимаемой площади.

Когда «бароны» смогут поднять цены

При этом базовая формула платы на ближайшие годы пока сохранится: 4% от кадастровой стоимости земли в год (но не менее 50 евро в год).

Также за владельцами жилья на хозяйской земле сохранят обязанность оплачивать расходы на подготовку и рассылку извещений — 15 евро в год с каждого собственника.

Закон оставляет собственникам земли и зданий право договориться в письменной форме о других суммах оплаты. При этом установленный государством минимальный порог продержится только до 31 декабря 2031 года.

После этой даты регулируемая государством плата за пользование чужой землёй уйдёт в прошлое. Жильцы продолжат платить сумму, зафиксированную на конец 2031 года, до тех пор, пока стороны не подпишут новое соглашение или не встретятся в суде.

Если землевладелец посчитает, что стандартные 4% от кадастровой стоимости — это слишком мало для его аппетитов, он сможет официально предложить жильцам платить больше. Если договориться по-хорошему не удастся, землевладелец сможет пойти в суд и потребовать повышения ставки.

Правда, в суде ему придётся доказать, почему в конкретных условиях государственная ставка не покрывает его «страдания» и расходы.

Единственной поблажкой на этом празднике свободного предпринимательства станет поручение Кабинету министров. Правительству предстоит определить отдельный перечень случаев, когда государственные или муниципальные структуры, выступающие в роли землевладельцев, будут обязаны снижать плату за аренду для определённых категорий жильцов или типов зданий.

Промежуточный финиш

Эти поправки Сейму ещё предстоит принять в трёх чтениях.

Однако Конституционный суд признал нынешние нормы о законном землепользовании недействительными с 1 января 2027 года. Очевидно, к этому времени предстоит принять новое регулирование.