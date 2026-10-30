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«В будущем латыши будут более коричневыми» — банкир 13 3315

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
ФОТО: BB.LV/AI

Чтобы быть латышом, необязательно быть белым. С таким смелым заявлением выступил представитель банка Luminor Петерис Страутиньш.

Дело было на конференции Rīga 2050, на которой власти и эксперты пытались представить, как будет выглядеть столица Латвии через четверть века.

«Концентрируясь на прогнозах, следует признать, что в будущем средний латыш будет немного более коричневым», — ошарашил присутствующих Петерис Страутиньш.

«Ни в преамбуле к Конституции, ни в латвийской классике нигде не сказано, что латышу обязательно надо быть белым», — добавил банкир-аналитик.

Отметим, что Страутиньш может позволить себе столь смелые заявления. Банк Luminor, в котором он работает, принадлежит американцам. А сейчас Luminor за многие миллионы продают венграм. Так что на рабочем месте Страутиньша витает дух космополитизма.

Чего не скажешь о твиттер-пузыре латышских националистов. Там разобрали родословную Страутиньша, обнаружив у него украинские корни, — теперь-то понятно, откуда такое вольнодумие. Заодно анафеме был предан и банк Luminor, которому пообещали массовый отток клиентов.

«Почему латышам надо смешиваться с мигрантами с низким IQ? Какой смысл в Латвии без латышей?» — задались вопросами комментаторы.

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#Латвия #демография #миграция #национализм
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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