Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В этот день на Землю обрушится магнитная буря 0 534

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Магнитная буря

Причиной явления станет воздействие корональной дыры на Солнце, которая выходит на линию взаимодействия с Землей.

Механизм космического шторма

Основной причиной надвигающегося космического возмущения ученые называют появление на Солнце обширной корональной дыры. В астрономии этим термином обозначают темные области на поверхности светила, где температура и плотность плазмы заметно ниже, чем в окружающих зонах. Магнитные линии в таких местах разомкнуты, что позволяет потокам солнечного ветра на огромной скорости устремляться в космос. В данный момент эта корональная дыра вышла прямо на линию взаимодействия с Землей, направив струю заряженных частиц в сторону нашей планеты.

Астрофизики подчеркивают, что геомагнитный фон Земли оставался неспокойным на протяжении всей последней недели. Наша магнитосфера уже испытывала регулярное давление, однако до этого момента показатели колебались в пределах нормы и не пересекали критическую черту, за которой официально начинается магнитный шторм.

Ситуация изменится в ночь на 31 октября, когда плотный поток солнечного ветра столкнется с защитным магнитным полем Земли. Согласно прогнозу, общее время геомагнитных колебаний составит около 12–15 часов. Основной пик активности придется на раннее утро и первую половину дня субботы, после чего возмущения пойдут на спад.

Влияние на технику и самочувствие людей

Даже умеренные бури уровней G1–G2 оказывают влияние на земную инфраструктуру. Энергетические компании предупреждены о возможных слабых колебаниях в электросетях, а операторы космических аппаратов могут зафиксировать незначительный снос спутников с их орбит из-за «раздувания» верхней атмосферы.

Медицинские специалисты традиционно призывают к бдительности метеозависимых людей. В периоды изменения геомагнитного фона у лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией или артериальной гипотонией может наблюдаться ухудшение самочувствия. Частыми симптомами при бурях становятся:

Головные боли, мигрени и внезапное головокружение.
Резкие скачки артериального давления.
Общая слабость, сонливость или, напротив, бессонница.
Повышенная тревожность и снижение концентрации внимания.

Врачи советуют в день шторма минимизировать физические и психоэмоциональные нагрузки, отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и кофеина, а также соблюдать правильный питьевой режим и проводить больше времени на свежем воздухе.

×
#метеозависимость #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прививка
Изображение к статье: Новый дом для экономики
Изображение к статье: Почти соседи
Изображение к статье: Награды

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Прививка
Наша Латвия
Изображение к статье: Три женщины заявили, что заболели раком после использования гербицида
Бизнес
Изображение к статье: Женщина поднимается по лестнице
Люблю!
Изображение к статье: Магнитная буря
Наша Латвия
Изображение к статье: Кризис среднего возраста
Люблю!
Изображение к статье: Рыба
Люблю!
1
Изображение к статье: Прививка
Наша Латвия
Изображение к статье: Три женщины заявили, что заболели раком после использования гербицида
Бизнес
Изображение к статье: Женщина поднимается по лестнице
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео