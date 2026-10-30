Причиной явления станет воздействие корональной дыры на Солнце, которая выходит на линию взаимодействия с Землей.

Механизм космического шторма

Основной причиной надвигающегося космического возмущения ученые называют появление на Солнце обширной корональной дыры. В астрономии этим термином обозначают темные области на поверхности светила, где температура и плотность плазмы заметно ниже, чем в окружающих зонах. Магнитные линии в таких местах разомкнуты, что позволяет потокам солнечного ветра на огромной скорости устремляться в космос. В данный момент эта корональная дыра вышла прямо на линию взаимодействия с Землей, направив струю заряженных частиц в сторону нашей планеты.

Астрофизики подчеркивают, что геомагнитный фон Земли оставался неспокойным на протяжении всей последней недели. Наша магнитосфера уже испытывала регулярное давление, однако до этого момента показатели колебались в пределах нормы и не пересекали критическую черту, за которой официально начинается магнитный шторм.

Ситуация изменится в ночь на 31 октября, когда плотный поток солнечного ветра столкнется с защитным магнитным полем Земли. Согласно прогнозу, общее время геомагнитных колебаний составит около 12–15 часов. Основной пик активности придется на раннее утро и первую половину дня субботы, после чего возмущения пойдут на спад.

Влияние на технику и самочувствие людей

Даже умеренные бури уровней G1–G2 оказывают влияние на земную инфраструктуру. Энергетические компании предупреждены о возможных слабых колебаниях в электросетях, а операторы космических аппаратов могут зафиксировать незначительный снос спутников с их орбит из-за «раздувания» верхней атмосферы.

Медицинские специалисты традиционно призывают к бдительности метеозависимых людей. В периоды изменения геомагнитного фона у лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией или артериальной гипотонией может наблюдаться ухудшение самочувствия. Частыми симптомами при бурях становятся:

Головные боли, мигрени и внезапное головокружение. Резкие скачки артериального давления. Общая слабость, сонливость или, напротив, бессонница. Повышенная тревожность и снижение концентрации внимания.

Врачи советуют в день шторма минимизировать физические и психоэмоциональные нагрузки, отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и кофеина, а также соблюдать правильный питьевой режим и проводить больше времени на свежем воздухе.