В последние дни октября ожидается усиление геомагнитной активности. По прогнозам специалистов, первые возмущения магнитного поля Земли начнутся уже в пятницу, 30 октября, а в субботу ситуация может ухудшиться.

Как сообщает Британская геологическая служба, 31 октября прогнозируется магнитная буря уровня G1. При этом учёные не исключают кратковременного усиления до G2.

Насколько сильной будет магнитная буря

По предварительному прогнозу, геомагнитные возмущения будут слабыми или умеренными.

Уровень G1 соответствует слабой магнитной буре. Такие явления могут вызывать незначительные колебания в работе энергетических систем, а также влиять на отдельные спутниковые приборы.

При усилении до G2 воздействие может стать заметнее. В частности, возможны отдельные нарушения радиосвязи и колебания в работе технических систем, чувствительных к геомагнитной активности.

Однако речь пока идёт лишь о прогнозе. Фактическая интенсивность бури будет зависеть от состояния солнечного ветра и его взаимодействия с магнитным полем Земли.

Когда магнитная буря закончится

Предварительно специалисты ожидают, что буря окажется кратковременной, а уже в начале ноября ситуация стабилизируется.

При этом прогнозы магнитных бурь могут меняться по мере поступления новых данных о солнечной активности.

Почему возникают магнитные бури

Магнитные бури связаны с процессами, происходящими на Солнце. Потоки заряженных частиц и выбросы солнечной плазмы при определённых условиях взаимодействуют с магнитным полем Земли, вызывая его возмущения.

Учёные продолжают изучать механизмы формирования солнечных магнитных полей. Особое внимание уделяется тахоклине — переходной области в недрах Солнца, расположенной примерно на глубине 200 тысяч километров.

Исследования этой области помогают лучше понять возникновение солнечных пятен, вспышек и 11-летний цикл солнечной активности.

Стоит ли беспокоиться о самочувствии

Магнитные бури часто связывают с головной болью, усталостью и перепадами давления. Однако убедительных научных доказательств того, что слабые геомагнитные возмущения непосредственно вызывают подобные симптомы у большинства людей, недостаточно.

При ухудшении самочувствия не следует автоматически объяснять его магнитной бурей. Важно учитывать другие возможные причины, а при выраженных или необычных симптомах обращаться за медицинской помощью.

Таким образом, наиболее заметное усиление геомагнитной активности прогнозируется на 31 октября. Пока специалисты ожидают слабую бурю с возможным кратковременным усилением до умеренной.