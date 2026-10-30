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В Латвии не хватает вакцин от гриппа: когда ожидаются новые поставки? 0 296

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прививка

В Латвии сохраняется дефицит вакцин против сезонного гриппа. Спрос в практиках семейных врачей превышает предложение, причём прививок не хватает как для детей, так и для взрослых, сообщает агентство LETA со ссылкой на Латвийскую ассоциацию семейных врачей.

По словам президента ассоциации Алисе Ницмане-Айшпуре, в настоящее время семейные врачи располагают преимущественно вакцинами с повышенной дозировкой, предназначенными для пациентов старше 60 лет. Эти препараты поступили в последние несколько дней.

Вакцины для детей в возрасте от двух до 17 лет, страдающих хроническими заболеваниями и относящихся к определённым группам риска, в большинстве практик уже израсходованы. Их изначально поставили в недостаточном количестве.

При этом вакцины против гриппа для детей от шести месяцев и взрослых до 59 лет сейчас практически недоступны — как платные, так и оплачиваемые государством. Дефицит затрагивает и пациентов с хроническими заболеваниями, и здоровых людей.

Когда появятся вакцины?

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) обещает, что очередная партия вакцин поступит в Латвию до 13 ноября. Семейные врачи рассчитывают получить препараты до 18 ноября.

В настоящее время продолжается вакцинация препаратом Efluelda, предназначенным для людей от 60 лет и пациентов с определёнными нарушениями иммунитета. Поставка вакцины Vaxigrip для других групп населения ожидается в ноябре.

Заболеваемость гриппом начала расти

По данным SPKC, за последнюю неделю заболеваемость гриппом в Латвии увеличилась на 15% — с восьми до 9,2 случая на 100 тысяч жителей.

Специалисты напоминают, что конец октября и ноябрь — наиболее подходящее время для вакцинации. Прививка помогает снизить риск тяжёлого течения заболевания, осложнений и госпитализации... Иными словами, спасибо родная Латвия, за "заботу" о жителях страны ...

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#Латвия #грипп #вакцинация #заболеваемость #семейные врачи #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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