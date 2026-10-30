В пятницу, 30 октября, в отдельных районах Латвии, преимущественно в Видземе, ожидаются кратковременные дожди. Однако во второй половине дня и вечером осадки пройдут уже во многих районах страны, прогнозируют синоптики.

Местами в Видземе возможны сильные ливни и грозы.

В течение дня сквозь облака временами будет выглядывать солнце. Воздух прогреется до +8…+12 градусов. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

В Риге дожди ожидаются главным образом во второй половине дня и вечером, не исключены сильные ливни. Слабый юго-западный ветер сменится северо-западным.

К середине дня температура воздуха в столице повысится до +11…+12 градусов.

Погоду определяет область пониженного атмосферного давления. Атмосферное давление составит 1021–1025 гектопаскалей на уровне моря.