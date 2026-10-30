В пятницу, 30 октября, в Риге торжественно открыли новый путепровод на Кундзиньсалу, который должен облегчить доступ к портовым терминалам и сократить поток грузового транспорта через центр столицы и жилые районы. Движение по новому сооружению начнётся 1 ноября.

Грузовики смогут объезжать жилые районы

Протяжённость нового путепровода составляет 863,5 метра. Он соединяет улицу Твайка в Саркандаугаве с жилой частью Кундзиньсалы и промышленной территорией Рижского свободного порта.

Вместе с Восточной магистралью и Даудерсальским путепроводом новый объект завершает важный участок внутренней объездной дороги на правом берегу Даугавы.

Теперь значительная часть грузового транспорта сможет использовать магистральные дороги, минуя густонаселённые кварталы.

В самоуправлении рассчитывают, что это позволит уменьшить пробки, шум и загрязнение воздуха, а также повысить безопасность дорожного движения.

Что изменится с 1 ноября

С 1 ноября грузовой транспорт сможет въезжать на территорию Рижского порта на Кундзиньсале двумя маршрутами:

По новому путепроводу через контрольный пункт Delta 17 на улице Уриекстес, 42.

По прежнему маршруту через контрольный пункт Delta 1 на улице Уриекстес, 9. Оба пункта будут работать круглосуточно.

Однако такая схема сохранится только до конца 2026 года.

С 1 января 2027 года контрольный пункт Delta 1 закроют для движения на Кундзиньсалу. После этого грузовики смогут попадать к портовым терминалам и выезжать из них исключительно по новому путепроводу.

Предусмотрены дорожки для пешеходов и велосипедистов

Новый путепровод будет доступен не только грузовому транспорту, но и жителям близлежащих районов.

Для автомобилей предусмотрена дополнительная полоса поворота в сторону жилой части Кундзиньсалы и выезда из неё.

Также построена освещённая пешеходная и велосипедная дорожка со специальной разметкой для бегунов.

Для удобства пешеходов и велосипедистов оборудованы три подъёмника с лестницами: один со стороны улицы Твайка и два на Кундзиньсале.

При этом сохраняется возможность попасть в жилой район Кундзиньсалы по мосту со стороны улицы Аптиекас.

Строительство продолжалось более восьми лет

Реализация проекта началась 23 апреля 2018 года и завершилась в конце октября 2026-го.

По информации Рижского свободного порта, стоимость проекта составила 82,6 миллиона евро.

Финансирование включало государственную дотацию в размере 23 миллионов евро и государственный заём на 59,6 миллиона евро. Также сообщается о финансировании из Фонда сплочения ЕС в размере 4,5 миллиона евро.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс признал, что реализация проекта была долгой и сложной. Однако, по его словам, благодаря сотрудничеству Министерства сообщения, Рижского самоуправления и администрации свободного порта удалось создать один из наиболее значимых транспортных объектов последних лет.

Он также выразил надежду, что подобное сотрудничество удастся наладить при предстоящем ремонте Вантового моста.

Новый мост подсветили в цвета латвийского флага

Управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш отметил, что новая инфраструктура поможет повысить привлекательность порта для инвесторов и улучшить логистику грузов.

По его словам, путепровод получился не только функциональным, но и эстетически привлекательным.

В преддверии Дня независимости Латвии сооружение подсветили красно-бело-красными цветами. Зелтиньш пригласил жителей Риги лично посмотреть на новый объект.